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FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'deki Ayna'nın parası Dumankaya ailesinden

FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'deki Ayna'nın parası Dumankaya ailesinden

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin Dumankaya Şirketler Grubu'na yönelik yargılanması devam eden 63 sanıklı davaya, şirkete atanan kayyum heyetinin gönderdiği rapor damga vurdu. Dava dosyasına giren raporda, Dumankaya ailesinin FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV programlarından Ayna'nın yapımcısı Mehmet Saim Orhan'la yaptığı yazışmalar deşifre oldu.

Siyaset / 23 Temmuz 2021 Cuma 09:58
FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'deki Ayna'nın parası Dumankaya ailesinden

Raporda en dikkat çeken 17-25 Aralık'tan sonra zorda kalan örgütün medya yapılanmasına verilen destek dikkat çekti. Şirkete ait e-mail kayıtlarında Samanyolu TV programlarından Ayna isimli program yapımcısı Mehmet Saim Orhan'la, Uğur Dumankaya'nın gerçekleştirdiği yazışmalar çıktı.

2015'TEKİ MAİL ORTAYA ÇIKTI
Firari Mehmet Saim Orhan tarafından Uğur Dumankaya'ya 12 Ağustos 2015'te bir e-posta gönderildiği belirlendi.

İşte o e-mail: Saim Orhan:

'Uğur abi selamlar. Nasılsınız. Sizce uygun olursa sizi sıkıntıya sokmuyorsa, biz Ayna'ya verdiğiniz desteğin önümüzdeki eylül ayından itibaren yine devam etmesini istiyoruz. Allah razı olsun kaç yıldır samimane desteğinizi devam ettiriyorsunuz. Ve bizi başkalarına muhtaç etmediniz.




Sizce uygunsa sözleşmeyi Eylül 2015 başında yenileyebiliriz. Müsait anınızda sizi TV'de de ağırlamak isterim. Beraber yemek yiyip ardından TV stüdyolarını arzu ederseniz gezebiliriz. En derin selamlarımla...'



Uğur Dumankaya: 'Tamam hocam problem yok... Teşekkürler.'

Şirketin silinen kayıtlarında, Dumankaya Merkez ofisinde Uğur Dumankaya ile Mehmet Saim Orhan'ın 10 Aralık 2015'te kahvaltı yaptıkları da ortaya çıkarıldı.



Saim Orhan'ın gönderdiği bir diğer e-mail ise şu şekilde:

'Abi biliyorsunuz Aralık 2015'ten itibaren artık fatura kesmiyoruz. Abi sizin muhasebeye bildirdik ama cevap alamadık. Az bir bakiye kaldı ödenmeyen 13 bin lira. Çekimlere devam ettiğimizden bu miktar bizim için önem arz ediyor.

Nasipse Pazartesi çekime çıkacağım. Yardımcı olabilirseniz sevineceğim.'




DUMANKAYA İLETİŞİM DİREKTÖRÜ CENANOĞLU'NA YÖNLENDİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Uğur Dumankaya'nın da söz konusu maili Dumankaya Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Sevil Cenanoğlu'na ödemenin yapılması için yönlendirdiği belirlendi.


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