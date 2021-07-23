Başkan Erdoğan selin vurduğu Rize'de! Afet bölgesini inceleyip son durumu açıklayacak

Başkan Erdoğan, Rize ziyareti kapsamında ilk olarak Güneysu Merkez Camii'nde Cuma namazı kıldı.



HAVADA SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin ve Rize'de meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu'nun yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:



'Cumhurbaşkanımız, Trabzon'dan Rize'ye geçerken Artvin ve Rize'de yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi alıyor.'





ERDOĞAN'IN PROGRAMI



Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunacak olan Erdoğan, AFAD koordinasyon merkezindeki toplantıya da başkanlık edecek. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacak.



Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrasında açıklama yapması bekleniyor.