Başkan Erdoğan sel bölgesinde! Vatandaşları dinledi, not aldı

Doğu Karadeniz'de yaşanan kuvvetli yağışlar yine sel ve baskınlara yol açtı. Özellikle Rize ve Artvin yağışlardan çok şiddetli biçimde etkilendi.





BAŞKAN ERDOĞAN SEL BÖLGESİNDE

BAKAN'DAN BİLGİ ALDI

TEK TEK DİNLEDİ, NOT ALDIRDI

METREKAREYE 170 KİLOGRAM YAĞIŞ!

ARTVİN'DE YÜZLERCE EV BALÇIĞA GÖMÜLDÜ!



METEOROLOJİ TEKRAR UYARDI!



Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sel bölgesine geldi. Başkan Erdoğan Trabzon'dan Rize'nin Güneysu ilçesine geçti.Erdoğan, Trabzon'dan Rize'ye geçerken yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.Başkan Erdoğan daha sonra Güneysu'da cuma namazını kıldı.Başkan Erdoğan, Rize'de sel felaketi yaşayan halkı dinledi | VideoCuma namazı sonrasında ise vatandaşların derdini dinledi.Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan bu sırada kurmaylarına not da aldırmayı ihmal etmedi. Erdoğan daha sonra da ilçede vatandaşlara hitap etti. Erdoğan an itibarıyla AFAD kriz merkezinde yetkililerden bilgi alıyor.Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Rize ve Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin bilançosu bugün ortaya çıktı.Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün yağışların yerel düzeyde kuvvetli olması bekleniyor.Özellikle kıyı kesimlerinde daha şiddetli yağışlar bekleniyor.