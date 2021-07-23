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Başkan Erdoğan sel bölgesinde! Vatandaşları dinledi, not aldı

Başkan Erdoğan sel bölgesinde! Vatandaşları dinledi, not aldı

Rize ve Artvin'de dün şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Artvin'de saatte metrekareye 170 kilogram yağış düşmesi sonucu büyük hasar var. Kentte bir kişi kayıp. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sel bölgesine geldi. Erdoğan ilk önce Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Burada cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, vatandaşların dertlerini dinledi. Erdoğan tek tek vatandaşları dinlerken kurmaylarına da not aldırarak çözüm üretmelerini istedi. AFAD'ın kriz masasına gelen Erdoğan burada yetkililerden bilgi alıyor.

Siyaset / 23 Temmuz 2021 Cuma 15:16
Başkan Erdoğan sel bölgesinde! Vatandaşları dinledi, not aldı

Doğu Karadeniz'de yaşanan kuvvetli yağışlar yine sel ve baskınlara yol açtı. Özellikle Rize ve Artvin yağışlardan çok şiddetli biçimde etkilendi.


BAŞKAN ERDOĞAN SEL BÖLGESİNDE


Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sel bölgesine geldi. Başkan Erdoğan Trabzon'dan Rize'nin Güneysu ilçesine geçti.

BAKAN'DAN BİLGİ ALDI


Erdoğan, Trabzon'dan Rize'ye geçerken yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.

TEK TEK DİNLEDİ, NOT ALDIRDI


Başkan Erdoğan daha sonra Güneysu'da cuma namazını kıldı.

Başkan Erdoğan, Rize'de sel felaketi yaşayan halkı dinledi | Video


Cuma namazı sonrasında ise vatandaşların derdini dinledi.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan bu sırada kurmaylarına not da aldırmayı ihmal etmedi. Erdoğan daha sonra da ilçede vatandaşlara hitap etti. Erdoğan an itibarıyla AFAD kriz merkezinde yetkililerden bilgi alıyor.

METREKAREYE 170 KİLOGRAM YAĞIŞ!


Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Rize ve Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

ARTVİN'DE YÜZLERCE EV BALÇIĞA GÖMÜLDÜ!


Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin bilançosu bugün ortaya çıktı.


Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.


METEOROLOJİ TEKRAR UYARDI!


Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün yağışların yerel düzeyde kuvvetli olması bekleniyor.

Özellikle kıyı kesimlerinde daha şiddetli yağışlar bekleniyor.


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