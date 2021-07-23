Başkan Erdoğan'dan sel felaketinin vurduğu Rize Güneysu'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden olumsuz etkilenen Rize Güneysu'ya geldi. Erdoğan, burada son durumu yerinde inceleyecek ve gerekli yetkililere gerekli talimatları verdi. Erdoğan, Cuma namazı sonrası da önemli açıklamlarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğal afetin en sert vurduğu il olan memleketi Rize'ye gitti. Erdoğan, Cuma namazını baba toprağı Güneysu'da kıldı. Erdoğan, burada otobüsün üzerinden hemşehrilerine hitap etti. Erdoğan, yamaçlardaki yapılaşma konusunda uyardı, "Ne olur 5 kat, 10 kat ev yapmayın" dedi. Erdoğan, devletin çalışmalarına destek isterken, 550 konutun da 1 yılda tamamlanacağını ifade etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Sevgili Güneysulular, sevgili hemşehrilerim, sevgili kardeşlerim sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen balşında mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. İki bayramı bugün bir arada kutluyoruz, aynı zamanda Cuma...
Hem Rizeli hem de Artvinli kardeşlerimiz hem de bizler sel felaketi nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Metrekareye Güneysuda 214 kg, Madenli'de 188 kg yağış heyelan ve sele neden oldu. Kaybolan kardeşlerimizden 6'sının cansız bedenine ulaşılırken, 2 kardeşimizin bulunması için yoğun çaba gösteriliyor. Murgul'da da 1 kayıp vatandaşımızın aranma çalışmaları sürüyor. Arhavi'de bir can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz olmuştur.
Gerek AFAD, gerek sosyal yardımlaşma vakfımız aracılığı ile kira, taşınma masrafları gibi ilgili ödemeler yapılmaya başlanmıştır. İlimize acil kullanım için tahsil edilen 18 milyon TL'den 3 milyon TL'si vatandaşlarımıza sunulmuştur.