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Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı!

Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı!

İstanbul'da yer alan bir restoranda çekilen videoda Türk Lirası ile burnunu sildiği görülen Filistin asıllı İsrail vatandaşı gözaltına alındı. Zanlı, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.

Güncel / 2 Temmuz 2021 Cuma 20:16
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı!

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntü ile ilgili çalışma başlattı.

O ZANLI BULUNDU! 

Polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.

FilistinİsrailBeşiktaş

 
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