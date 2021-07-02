Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet neden öldü?

Kartal Tibet'in hayatını kaybettiği haberi tüm sevenlerini yasa boğdu. Bu üzücü haberin ardından Kartal Tibet yeniden gündeme geldi. Kartal Tibet'in neden öldüğü ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, ünlüler başsağlığı mesajlarını sosyal medya hesaplarından iletti. Yeşilçam'ın usta oyuncu ve yönetmenlerinden biri olan Kartal Tibet'in ölümü sonrası, o dönemi bilmeyenler “Kartal Tibet kimdir?” sorusunu araştırmaya başladı. Bizde sizler için “Kartal Tibet kimdir? Kartal Tibet kaç yaşında? Kartal Tibet neden öldü?” Gibi soruların yanıtlarını yazdık.
KARTAL TİBET KİMDİR?Kartal Tibet
27 Mart 1938 yılında ilk çocuk olarak Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar Ankara'da tiyatro oyunculuğu yapan Kartal Tibet
, 1960 yılında Karacaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filmde başrol oynadı. Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması da o dönemdeki popülerliğini arttırdı. Kartal Tibet
başrolünü oynadığı 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti. Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan karakterine de hayat verdi. Son olarak ise Tosun Paşa filminde oynadı ve oyunculuk hayatına son vererek yönetmenliğe başladı.
Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar Davası Kartal Tibet'in önemli filmleri arasında yer alıyor. 1993 - 1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba dizisinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Kanal D
'de yayınlanan Zoraki Koca adlı televizyon dizisinin tamamını yönetti. 2008 yılında ise Show TV'de yayınlanan Hayat Güzeldir dizisinin yönetmenliğini üstlendi.Kartal Tibet
evli ve iki çocuk babasıydı. Eşine ve ailesine oldukça düşkündü ve bunu her fırsatta dile getirirdi.
KARTAL TİBET NEDEN ÖLDÜ?
Yeşilçam'ın en ünlü oyuncu ve yönetmenlerinden olan Kartal Tibet'in ölümü tüm sinema camiasını üzdü. Dün gece saatlerinde vefat eden Kartal Tibet'in ölüm nedeni ise hala bilinmiyor.
KARTAL TİBET HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - Karaoğlan
Hıçkırık (1965)
Serseri Aşık (1965) - Doktor / Kartal Tibet
Ölmeyen Aşk (1966) - Ali
Çalıkuşu (1966) - Kamuran
Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan
Kanunsuz Yol (1966)
Yiğit Kanı (1966)
Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966)
Fatih'in Fedaisi (1966) - Murat
Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi
Ölüm Temizler (1966)
Sabu Kahraman Korsan (1972)
Vukuat Var (1972) - Muzaffer
Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli
Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade
Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros
Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf
Aşk Mahkumu (1973) - Orhan
Düşman (1973) - Murat
Sığıntı (1974) - Kemal Demir
Erkeksen Kaçma (1974) - Ahmet
Erkekler Ağlamaz (1974) - Yangın Mehmet
Gaddar (1974) - Doktor Kemal
Ölüm Tarlası (1974)
Curcuna (1975) - Bülent
Annem Annem (1980)
Mutlu Ol Yeter (1981)
Gırgıriyede Şenlik Var (1981)
Gırgıriye (1981)
Davaro (1981)
İffet (1982)
Gözüm Gibi Sevdim (1982)
Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut
İnsan Bir Kere Ölür (1966)
Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan
Arzunun Bedeli (1966)
Siyah Gül (1966)
Damgalı Kadın (1966)
Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk
Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan
Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat
Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill
Bitirim Kardeşler (1973) - Veli
Tarkan: Güçlü Kahraman (1973) - Tarkan
Siyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker Ahmet
Kaderim Kanla Yazıldı (1973)
Kabadayının Sonu (1973)
Şeytanın Kurbanları (1973)KARTAL TİBET'İN ALDIĞI ÖDÜLLER:
2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yıldırım Önal Anı Ödülü
2002 Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü