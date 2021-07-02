İşgalci İsrail polisi Filistinlilere müdahale etti!

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta kasabasında İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Filistin bayrakları ile ellerinde meşale taşıyan Filistinliler, Beyta kasabasındaki Avitar başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka aykırı şekilde inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin derhal kaldırılmasını talep etti.



Gösteri sırasında İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Beyta kasabasındaki müdahalesi sonucu 61 Filistinlinin yaralandığı ifade edilerek, bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.



Öte yandan İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta kasabasındaki Sabih Dağı'nda Avitar adlı yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa edilmişti. Filistinliler ise, Yahudi yerleşim birimi Avitar'ın kurulmasına tepki amacıyla uzun zamandır gösteriler düzenliyor.

