Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet 81 il için paylaştı...

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala, milyonlarca vatandaş bayram namazı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs tedbirlerine uyularak camilerde cemaatle kılınabilecek bayram namazı öncesi vatandaşlar namazın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet, il il bayram namazı saatlerini açıkladı. İşte o liste...