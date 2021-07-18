USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 10,05 - 10,07
Ana Sayfa.
Güncel
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet 81 il için paylaştı...

Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet 81 il için paylaştı...

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala, milyonlarca vatandaş bayram namazı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs tedbirlerine uyularak camilerde cemaatle kılınabilecek bayram namazı öncesi vatandaşlar namazın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet, il il bayram namazı saatlerini açıkladı. İşte o liste...

Güncel / 18 Temmuz 2021 Pazar 16:39
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet 81 il için paylaştı...

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİLERİNE GÖRE, İLLERDEKİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ ŞÖYLE:

Adana: 06.07
Adıyaman: 05.53
Afyonkarahisar: 06.22
Ağrı: 05.30
Aksaray: 06.09
Amasya: 05.57

Ankara: 06.10
Antalya: 06.25
Ardahan: 05.28
Artvin: 05.32
Aydın: 06.35

Balıkesir: 06.31
Bartın: 06.09
Batman: 05.42
Bayburt: 05.40
Bilecik: 06.21

Bingöl: 05.42
Bitlis: 05.37
Bolu: 06.13
Burdur: 06.25
Bursa: 06.25

Çanakkale: 06.36
Çankırı: 06.06
Çorum: 06.00
Denizli: 06.30

Diyarbakır: 05.45
Düzce: 06.15
Edirne: 06.32
Elazığ: 05.48
Erzincan: 05.44

Erzurum: 05.37
Eskişehir: 06.20
Gaziantep: 05.58
Giresun: 05.46
Gümüşhane: 05.43

Hakkari: 05.32
Hatay: 06.05
Iğdır: 05.26
Isparta: 06.24
İstanbul: 06.23

İzmir: 06.36
Kahramanmaraş: 05.59
Karabük: 06.08
Karaman: 06.15
Kars: 05.28

Kastamonu: 06.03
Kayseri: 06.02
Kırıkkale: 06.08
Kırklareli: 06.29
Kırşehir: 06.07

Kilis: 06.00
Kocaeli: 06.20
Konya: 06.16
Kütahya: 06.23
Malatya: 05.52

Manisa: 06.35
Mardin: 05.44
Mersin: 06.10
Muğla: 06.34

Muş: 05.38
Nevşehir: 06.06
Niğde: 06.07
Ordu: 05.48
Osmaniye: 06.03

Rize: 05.37
Sakarya: 06.18
Samsun: 05.53
Siirt: 05.38
Sinop: 05.56

Sivas: 05.54
Şanlıurfa: 05.52
Şırnak: 05.37
Tekirdağ: 06.29
Tokat: 05.55

Trabzon: 05.41
Tunceli: 05.45
Uşak: 06.27
Van: 05.31

Yalova: 06.23
Yozgat: 06.03
Zonguldak: 06.11

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.

Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta?Kurban Bayramı NamazıDiyanet İşleri BaşkanlığıBayram Namazı Saat Kaçta?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı