Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Diyanet 81 il için paylaştı...

Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala, milyonlarca vatandaş bayram namazı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Koronavirüs tedbirlerine uyularak camilerde cemaatle kılınabilecek bayram namazı öncesi vatandaşlar namazın saat kaçta olduğunu merak ediyor. Diyanet, il il bayram namazı saatlerini açıkladı. İşte o liste...
Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.10, İstanbul'da 06.23, İzmir'de 06.36, Çanakkale'de 06.36, Iğdır'da 05.26'da kılınacak.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VERİLERİNE GÖRE, İLLERDEKİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ ŞÖYLE:
Adana: 06.07
Adıyaman: 05.53
Afyonkarahisar: 06.22
Ağrı: 05.30
Aksaray: 06.09
Amasya: 05.57
Ankara: 06.10
Antalya: 06.25
Ardahan: 05.28
Artvin: 05.32
Aydın: 06.35
Balıkesir: 06.31
Bartın: 06.09
Batman: 05.42
Bayburt: 05.40
Bilecik: 06.21
Bingöl: 05.42
Bitlis: 05.37
Bolu: 06.13
Burdur: 06.25
Bursa: 06.25
Çanakkale: 06.36
Çankırı: 06.06
Çorum: 06.00
Denizli: 06.30
Diyarbakır: 05.45
Düzce: 06.15
Edirne: 06.32
Elazığ: 05.48
Erzincan: 05.44
Erzurum: 05.37
Eskişehir: 06.20
Gaziantep: 05.58
Giresun: 05.46
Gümüşhane: 05.43
Hakkari: 05.32
Hatay: 06.05
Iğdır: 05.26
Isparta: 06.24
İstanbul: 06.23
İzmir: 06.36
Kahramanmaraş: 05.59
Karabük: 06.08
Karaman: 06.15
Kars: 05.28
Kastamonu: 06.03
Kayseri: 06.02
Kırıkkale: 06.08
Kırklareli: 06.29
Kırşehir: 06.07
Kilis: 06.00
Kocaeli: 06.20
Konya: 06.16
Kütahya: 06.23
Malatya: 05.52
Manisa: 06.35
Mardin: 05.44
Mersin: 06.10
Muğla: 06.34
Muş: 05.38
Nevşehir: 06.06
Niğde: 06.07
Ordu: 05.48
Osmaniye: 06.03
Rize: 05.37
Sakarya: 06.18
Samsun: 05.53
Siirt: 05.38
Sinop: 05.56
Sivas: 05.54
Şanlıurfa: 05.52
Şırnak: 05.37
Tekirdağ: 06.29
Tokat: 05.55
Trabzon: 05.41
Tunceli: 05.45
Uşak: 06.27
Van: 05.31
Yalova: 06.23
Yozgat: 06.03
Zonguldak: 06.11
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.18, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.54, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.51, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.59'da eda edilecek.