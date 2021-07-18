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HDP'li Pervin Buldan Millet İttifakı'na rest çekmişti... CHP'den kaçamak yanıt!

HDP'li Pervin Buldan Millet İttifakı'na rest çekmişti... CHP'den kaçamak yanıt!

"Biz kimseye mahkum değiliz" diyerek Millet İtttifakı'na rest çeken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın sözlerine CHP'den kaçamak bir cevap geldi.

Siyaset / 18 Temmuz 2021 Pazar 15:42
HDP'li Pervin Buldan Millet İttifakı'na rest çekmişti... CHP'den kaçamak yanıt!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Özel'e HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Millet İttifakına ilişkin açıklamaları soruldu.

Özgür Özel, soruya kaçamak yanıt vererek, 'Bu ittifak tartışmalarının bugünden seyre oturması, olgunlaşması zaten olanaklı değil. Kaldı ki CHP geçmiş seçime baktığımızda Millet İttifakı'nın içerisindeydi. Önümüzdeki seçimde ittifak yapar mı yapmaz mı, Millet İttifakı devam mı eder genişler mi, daralır mı; bunların hepsi partilerin yetkili organlarının vereceği kararlar ve yapacağı yetkilendirmelerden sonra olacak işler' ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na rest

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Millet İttifakı'ndaki CHP ve İYİ Parti'ye rest çekerek, 2023 seçimlerinde ittifakı desteklemek için gereken şartları sıralamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

'Biz, kimseye mecbur ve mahkum değiliz. Ama bu ülkede eğer demokrasinin gelişmesini istiyorsanız işte o zaman HDP'sini esas almak zorundasınız. Hiç kimse HDP'yi kolay lokma olarak görmesin. Geçmişte özellikle son seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Antalya seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri elbette önemli ve kıymetliydi. Ancak bundan sonraki seçimlerde hiç kimse bizden aynı tavrı beklemesin. Aynı tavrı göstermeyeceğimizi herkes artık bilsin ve bilmelidir.'

'Süreci başlatacağız'

Buldan ayrıca 'Herkesin çok açık ve net olması lazım. Tabi ki bizim de ilkelerimiz var. Bu ilkelerimizi belki yakın bir zamanda bir deklarasyonla açıklayacağız. Şimdi bunun hazırlıklarını yapmaya başlayacağız. Deklarasyon hazırlayacağız ve ilkelerimizi ortaya koyacağız. HDP'nin mutlaka ilkeleri olacaktır. HDP'nin mutlaka seçim açısından söyleyeceği sözleri olacaktır. Bu sözlerimizi, ilkelerimizi, yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette bunu muhalefet partilerine de duyurmak için bu süreci başlatacağız.' diye konuşmuştu.

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