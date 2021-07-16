YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için tarih verildi mi? 2021 YKS kontenjanları ve taban puanları

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava giren öğrenciler ve velileri tarafından oldukça merak ediliyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken öğrenciler 2021 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek için araştırma yapıyor. ÖSYM'den açıklama bekleyen öğrenciler “YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM 2021 YKS sonuçlarının açıklanma tarihini verdi. Peki 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için tarih verildi mi? Üniversite taban puanları neler? Sizler için YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihi yazdık.





YKS 2021 Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



YKS 2021 Sınav Sonucuna Nasıl Bakılır?



YKS SINAV Sonuçlarına Göre tercihler Nasıl Yapılacak?



ÖSYM'den YKS Kontenjan Duyurusu:



YKS 2021 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. ÖSYM'nin yayınladığı takvimde YKS 2021 sınav sonuçlarının açıklanma tarihi 4 Ağustos 2021 olarak belirlendi. YKS sınav sonuçları bu tarihte ilan edilecek.YKS 2021 sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından yayınlanacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM sitesinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e indirilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarını tercih etmek isteyenler 180 puan ve üzeri yapmalıdır.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar ise ön lisans ve yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme şansı olacak. Bu adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edemeyecek.YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler puanlarına göre yukarıdaki şekilde ön lisans ya da lisans tercihi yapabilecek.ÖSYM, YKS sınavı için kontenjan ve taban puanlar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada '2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir' İfadeleri kullanıldı.Kontenjan ve Taban Puanları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilirsiniz.vesorularının yanıtı, ÖSYM'nin yaptığı açıklamada bu şekilde verilmiştir.