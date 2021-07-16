Whatsapp'tan milyonları ilgilendiren karar! O kişileri engellediler...

Günümüzde haberleşmenin temeli haline gelen uygulamalardan biri olan WhatsApp milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karara imza attı. 2 milyondan fazla kullanıcı WhatsApp tarafından engellendi. İşte engelleme sebebi...
Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp verdiği kararla milyonlarca kişiyi şok etti. WhatsApp yönetimi tarafından verilen kararla 2 milyondan fazla kişi kural ihlali gerekçesiyle engellendi.
WhatsApp, kural ihlali nedeniyle Mayıs ayında Hindistan'da iki milyondan fazla hesabın engellendiğini açıkladı.
Bunların yüzde 95'inin, Hindistan'da mesajların kaç defa iletilebileceğine dair kuralların ihlal ettiği belirtildi.
WhatsApp bu verileri, Hindistan'ın yeni tartışmalı teknoloji yasası kapsamındaki ilk aylık raporunda yayımladı.
Hindistan, 400 milyon dolayındaki kullanıcıyla WhatsApp'ın en büyük pazarlarından biri.
Facebook'un sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması, başlıca odak noktalarının, Hindistan'da zararlı ya da istenmeyen mesajları toplu halde gönderen hesapların engellenmesi olduğunu bildirdi.