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Kurban Bayramı’nda kargolar açık mı? Kurban Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu? 2021 Kurban Bayramı kargoların çalışma saatleri

Kurban Bayramı’nda kargolar açık mı? Kurban Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu? 2021 Kurban Bayramı kargoların çalışma saatleri

“Kurban Bayramı’nda kargolar açık mı?” sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bayramın yaklaşmasıyla kargoların çalışma saatleri merak konusu oldu. Peki Kurban Bayramı’nda kargolar açık mı? Kurban Bayramı’nda kargolar çalışacak mı? Kurban Bayramı’nda kargolar hizmet verecek mi? İşte 2021 Kurban Bayramı kargoların çalışma saatleri…

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 13:27
Kurban Bayramı’nda kargolar açık mı? Kurban Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu? 2021 Kurban Bayramı kargoların çalışma saatleri

Kargolar Kurban Bayramı'nda açık mı?” sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Resmi tatillerde pek çok kurumun tatil yapması üzerine Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu sorusu gündeme geldi. Son zamanlarda çoğu kişi dijital olarak alışveriş yaptığı için Kurban Bayramı kargoların çalışma saatleri büyük önem kazandı. Çoğu kurum kapalı olacağını duyururken vatandaşların en çok merak ettiği konu Kurban Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmayacağı oldu. Peki Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? Sizler için 2021 Kurban Bayramı kargoların çalışma saatlerini yazdık.

Kurban Bayramı'nda Kargolar Çalışıyor Mu?


Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için kamu kuruluşları çalışmayacak. Arefe günü yarım, bayram boyunca ise tam gün kapalı olacaklar. PTT Kargo kamu kuruluşu olduğu için bayram boyunca çalışmayı durduracak.



Yurtiçi Kargo Bayramda Çalışıyor Mu?


Yurtiçi Kargo arefe günü tam gün hizmet verecek ancak bayram boyunca kapalı olacak. 26 Temmuz'da yeniden çalışmaya başlayacak.

Sürat Kargo Bayramda Çalışıyor Mu?


Kurban Bayramı'nda kapalı olan Sürat Kargo, arefe günü tam gün hizmet verecek. 26 Temmuz'da ise yeniden açılacak.

MNG Kargo Bayramda Çalışıyor Mu?


MNG Kargo arefe günü yarım gün çalışacak. Bayram boyunca ise tüm gün kapalı olacak.




Aras Kargo Bayramda Çalışıyor Mu?


Aras Kargo da arefe gün yarım gün hizmet verdikten sonra 26 Temmuz'a kadar açık olmayacak.

UPS Kargo Bayramda Çalışıyor Mu?


Bayram sürecinde hizmet vermeyecek kargolar arasında olan UPS Kargo, arefe günü yarım gün açık olacak.

KARGOLAR HANGİ SAAT ARALIĞINDA ÇALIŞIYOR 2021?


Yurtiçi Kargo çalışma saatleri: Yurtiçi kargo hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verirken hafta sonu 09.00-16.00 arasında çalışıyor.

MNG Kargo çalışma saatleri: MNG Kargo hafta içi 08.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Cumartesi günleri ise 08.30-14.00 arasında çalışıyor.

PTT Kargo çalışma saatleri: PTT Kargo hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonu ise tamamen kapalıdır.

Aras Kargo çalışma saatleri: Aras Kargo hafta içi 08.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor. Hafta sonu ise Kargo hafta içi 08.30-13.00 saatleri arasında hizmet veriyor.




Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Sorularının yanıtları bu şekilde açıklanmıştır.

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