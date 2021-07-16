2021 Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte heyecanlı bekleyiş başladı! 16 Temmuz 2021 tarihi itibariye başlayacak olan bayram tatili 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek. Uzun süreli bir tatil olması beraberinde arefe günü sağlık ocakları açık mı? sorusu sorulmaya başladı. Peki, Arefe günü sağlık ocakları açık mı? Arefe günü hastaneler açık mı?





19 Temmuz’da Sağlık Ocakları Açık mı?



Arefe Günü Sağlık Ocakları Açık mı?



Arefe Günü Hastaneler Açık mı?



Kurban Bayramı ikinci kez pandemi döneminde geçerken bu yıl yeniden bayram heyecanı başladı. 19 Temmuz Pazartesi Arefe gününün yarım gün resmi tatil ilan edilmesi 19 Temmuz’da sağlık ocakları açık mı? sorusuna sebep oldu. Peki,19 Temmuz 2021 Arefe günü Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) ve hastanelerin açık olup olmayacağı merak konusu olunca açıklama gecikmedi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tatil açıklamalarından edinilen bilgiler doğrultusunda, arefe gününde hastaneler ve sağlık ocakları yarım gün hizmet verecek. Peki,Yapılan açıklamalar doğrultusunda arefe günü aile sağlık merkezleri ve sağlık ocakları açık olmayacak. 19 Haziran Pazartesi 2021 arefe günü hastanelerin acil servisleri tüm gün hizmet verecek. Hastanelerin aksine sağlık ocakları arefe günü hizmete açık olmayacak.Arefe günü Saat 09.00 ile 12.30 arasında faaliyet gerçekleştirecek olan hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca hizmet verecek. Arefe gününde Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin ise 12.30'a kadar açık olacağı belirtildi. Bu durumun yanı sıra 19 Temmuz 2021 arefe günü hastanelerin acil servisleri saat 12.30’dan sonra da faaliyet gerçekleştirecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği açıklamalara göre arefe günü kapalı olan yerler açıklandı.