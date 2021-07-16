Arefe Günü Okunacak Dualar Nelerdir? Arefe Günü Kılınması Gereken Namazlar Nelerdir? Arefe Günü Yapılması Gereken İbadetler

İslam alemi için oldukça önemli günler arasında yer alan Arefe günü tüm gün ibadetlerle geçiriliyor. Bu sebeple Arefe günü okunması gereken dualar Müslüman aleminin gündeminde bulunuyor. İslam alemi için oldukça önemli olan arefe günü bu yıl 19 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek. Peki, ibadetle geçirilmesi gereken arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü kılınması gereken namazlar nelerdir?





Arefe Günü Okunacak Dualar Nelerdir?



Arefe Günü Yapılması Gereken İbadetler Nelerdir?



Arefe gününü ibadetle geçirmek isteyen kişiler Arefe günü okunacak dualar nelerdir? araştırması gerçekleştiriyor. Pek çok Müslümanın merak ettiği bu soruya Diyanet İşleri Başkanlığından yanıt geldi. Diyanet İşleri’nin açıklamaları doğrultusundaBismillahirrahmanirrahim;Kul hüvellahü ehad. Allahüs Samed. Lem yelid velem yüled. Velem yekün lehü küfüven ehad.La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’adel mukarrabe ındeke yevmel kıyameh.Her yıl bayramdan bir önceki günü ifade eden arefe gününde Müslümanlar çeşitli ibadetler gerçekleştirmektedir. Bu ibadetler farz olmamakla birlikte tamamen kişinin isteğine bağlıdır. Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamaları doğrultusunda;• Arefe gününe saygı göstermek ve arefe gününde günaha girmemeye dikkat etmek.• Tüm günü dua ile geçirmek ve şirk koşmaktan kaçınmak.• İhlas suresi okumak.• Kuran’ı Kerim okumak.• Arefe namazı kulmak ve teşrik tekbiri yapmak.Arefe günü yapması sevap olan ibadetler arasında yer almaktadır.Arefe gününü ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar,veile ibadetlerini gerçekleştirebilirler.