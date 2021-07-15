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İstanbullular bayram tatili için yola çıktı!

İstanbullular bayram tatili için yola çıktı!

urban Bayramı'nın başlamasına 5 gün kala tatillerini il dışında geçirmek isteyen İstanbullular, yola çıktı. Gece saatlerine kadar Pendik D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 00:53
İstanbullular bayram tatili için yola çıktı!

Bu yıl Kurban Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne denk gelmesi nedeniyle uzatıldı.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz Cuma akşamından, 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar olmak üzere toplamda 9 gün oldu.

İSTANBULULAR YOLA ÇIKTI

Kurban Bayramlarını il dışında geçirmek isteyen İstanbullular, bayrama 5 gün kala araçlarıyla yola çıkmaya başladı. Pendik D-100 Karayolu'nu kullanan sürücüler, saat 23.00 sıralarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

TRAFİĞE ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLER DE KATILDI

Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Binek araçların yanı sıra şehirler arası otobüslerin de trafiğe katıldığı görüldü. Şehirler arası otobüslerle memleketlerine gidecek olanlar, Kartal Köprüsü'nde otobüslerini bekledi.

"TATİL UZUN OLUNCA BİZİM DE İŞİMİZE YARADI"

Kurban Bayramı tatili için memleketine giden bir kişi, "Kastamonu, Cide'ye gidiyorum. İzin de aldık, çıktık. Tatil uzun olunca bizim de işimize yaradı. Orada evimde sere serpe dinleneceğim bol bol. Dinlenmek için gidiyorum" dedi.

"2 SENEDEN BERİ TATİLE GİDEMEDİK, BU SENE GİDECEĞİZ NASİP OLURSA "

Karabük'e gitmek üzere bekleyen kişi ise, "Tatile gidiyoruz. 2 seneden beri gidemedik. Bu sene gideceğiz nasip olursa" diye konuştu.

DÜZCE VE BOLU'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan, tatil dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola erken çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde yoğunluğa neden oldu.

İSTANBUL VE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANLARINDA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Tatiline veya memleketlerine gitmek için karayolunu tercih etmeyenler, havalimanlarına akın etti. İç ve dış hatlarda x-ray kuyrukları oluştu.


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