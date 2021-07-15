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15 Temmuz'da kim ne yaptı? İşte hain geceden geriye kalanlar...

15 Temmuz'da kim ne yaptı? İşte hain geceden geriye kalanlar...

15 Temmuz gecesi kimileri darbecilere karşı direnip tankların önüne yatarken kimileri de ATM'den para çekip makarna kuyruklarına giriyordu.

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 08:51
15 Temmuz'da kim ne yaptı? İşte hain geceden geriye kalanlar...

15 Temmuz'daki FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti.

Milletin, iradesine sahip çıkmasıyla büyük bir tokat yiyen FETÖ'cü teröristler yaptıklarının hesabını veriyor.

Peki o gece neler yaşandı? Kim nerede, ne yapıyordu.

MİLLET DUR DEDİ


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inenler, korkusuz bir şekilde tankların önüne yatıp iradesine sahip çıkıyordu.





Marmaris'te FETÖ'cü teröristlerin silahlı saldırısından son anda kurtulan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, darbecilerin püskürtülmesi için direktiflerini Atatürk Havalimanı'ndan veriyordu.

DARBECİLERİ ALKIŞLAYANLAR


FETÖ'cü teröristlere karşı millet tarihi bir destan yazarken kimileri de evlerinde keyifli bir bekleyiş içerisindeydi.

ATM ÖNÜNDE SABAHLAYANLAR


Öyle ki; Caddebostan'da FETÖ'cülerin kullandığı tanklar alkışlanıyordu.

Darbenin başarıya ulaşacağına inananlar, ATM'lerden para çekip marketlerde makarna kuyruğunda bekliyordu.



KILIÇDAROĞLU KAHVE İÇİP DARBECİLERİ İZLEDİ


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise o gece Atatürk Havalimanı'nda darbecilerin arasından geçip Bakırköy'deki eve gitmişti.

CHP Lideri, kahvesiyle birlikte yaşananların son bulmasını beklemişti.



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