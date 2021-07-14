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İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Dijital Gösterim

İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Dijital Gösterim

Yarın beşinci yıl dönümüne girilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, her sene ülke çapınca gerek mevlitler verilerek gerek meydanlarda toplanılarak anılıyor. İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklama ile bu sene anma töreninde tarihin kara lekesi olarak kayıtlara geçen o karanlık gecede destan yazan kahramanları anmak amacıyla dijital gösterim düzenlenecek.

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:21
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz Dijital Gösterim

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,15 Temmuz Demokrası ve Birlik Günü Dijital Gösterimi hologram ve özel projeksiyon teknolojileri eşliğinde sunulacak, Gösterimde, 15 Temmuz tarihinde FETÖ'nün hain darbe ve girişimine karşı milletin elde ettiği zafer, o geceye damga vuran kahramanlar, fotoğraflar ve hikayeler gözler önüne serilecek.

Sergide, Milli İradenin Zaferi çeşitli fotoğraf ve arşiv görüntüleriyle zenginleştirilen üç boyutlu hologram filmle aktarılacak.

Gösterimde başta TBMM olmak üzere menfur saldırıya maruz kalan mekanlar video mapping tekniğiyle yer bulacak.

Milli birlik ve zafer coşkusunun da yansıtılacağı gösterimde, vatan ve millet uğruna hayatlarını feda eden şehitler de anılacak.

MARMARAY YENİKAPI İSTASYONUNDA DÜZENENECEK

Marmaray Yenikapı İstasyonu'ndaki 15 Temmuz Dijital Gösterimi'nin resmi açılışı, 15 Temmuz Zaferi'nin 5. yıl dönümünde düzenlenecek bir dizi program kapsamında yarın saat 11.00'da gerçekleşecek.

Dijital sergi ise 8 Ağustos Pazar gününe kadar 11:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Ziyaretlerde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Dijital Gösterimi ise haftanın her günü açık olacak.


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