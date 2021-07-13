USD (Alış - Satış) : 8,63 - 8,65 EURO (Alış - Satış) : 10,24 - 10,25
Ana Sayfa.
Güncel
Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı! Uygulanmaya başlandı!

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı! Uygulanmaya başlandı!

Suudi Arabistan, hacı adaylarına rehberlik ve organizasyon gibi çeşitli hizmetler sunacak "akıllı kart" uygulamasının kullanıma açıldığını duyurdu.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 00:21
Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı! Uygulanmaya başlandı!

Merkezi Hac Komitesi Başkanı Prens Halid el-Faysal bin Abdulaziz, hacı adaylarının Mekke'ye gidiş-gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla Mekke yakınlarındaki Ez-Zeyidi bölgesinde Karşılama ve Kabul Merkezi projesinin açılışını yaptı.

Açılışı yapılan merkezde, "akıllı hac kartı"nın çıkarılmasına ve hac izinlerinin otomatik makinalarla okunmasına yönelik hizmetler sunuluyor.

Merkezde sekiz binden fazla araçlık park yeri, giriş ve çıkış kapıları bulunuyor.

Mekke Emiri Prens Halid, Umre ve Hac Bakanı Yardımcısı Abdulfettah Meşat'ın katılımıyla Karşılama Merkezinde ilk akıllı hac kartını çıkarttı.

Bakan Yardımcısı Meşat, akıllı kartın, kamplara giriş, ulaşım araçlarını kullanma, otellere giriş, ödeme işlemleri, kaybolanlara rehberlik, kamplara erişimi kontrol etme, toplanma ve ulaşımın zamanlaması gibi hacı adaylarına sunulan tüm hizmetlerle ilgili olduğunu kaydetti.

Haberde bu mevsimde çıkarılması beklenen akıllı kartların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Hac ve Umre Bakanlığının, pazar günü bu sene hac mevsiminde misafirlerin karşılanması için Mekke'deki En-Nevariye, Ez-Zeyidi, Eş-Şerai ve El-Huda isimli dört karşılama merkezinde yürüttüğü hazırlıkların tamamlandığı belirtilmişti.

Bu merkezlerin, hicri takvime göre 7 ve 8 Zilhicce'de (17-18 Temmuz) ülkenin farklı bölgelerinden gelen tüm hacı adaylarını karşılayacağı kaydedilmişti.

Merkezlerdeki hacı adaylarının, Hac ve Umre Bakanlığı tarafından onaylanan ve görevlendirilen otobüslerle ihtiyati tedbirler ve sağlık önlemleri kapsamında gerekli ibadet alanlarına yönlendirileceği ifade edilmişti.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, 11 Temmuz Pazar gününün zilhicce ayının ilk günü olduğunu ve hac farizasının yapılacağı arife gününü ise 19 Temmuz Pazartesi olarak ilan etmişti.

Açıklamada, hicri takvimin 12. ayı zilhiccenin onuncu gününe tekabül eden Kurban Bayramı'nın ilk gününün de 20 Temmuz Salı günü idrak edileceği belirtilmişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurtdışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerden 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı

Suudi Arabistan, COVID-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı