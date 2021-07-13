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Hakkari'de emniyet müdür yardımcısına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti...

Hakkari'de emniyet müdür yardımcısına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti...

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 15:14
Hakkari'de emniyet müdür yardımcısına silahlı saldırı! Hayatını kaybetti...

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Hasan Cenver'in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

HASAN CEVHER 2017'DE HAKKARİ'YE ATANMIŞTI


Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.

HASAN CENVER CİNAYETİNİN NEDENİ NE?


İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir polis memuru makamına geldi ve henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Hasan Cevher'i vurdu. Cevher olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan polis gözaltına alındı.

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