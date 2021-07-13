Bakanlıktan özel klip: Bu son olsun bu son!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kolları Sıvıyoruz' sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyasının devamı niteliğinde olan klibi Twitter hesabından paylaştı.



Salgının neden olduğu zorlukların bir an önce bitmesi için tüm toplumun aşı olmaya davet edildiği klipte, bestesi Mehmet Soyarslan'a ait olan, vefat eden sanatçı Cem Karaca'nın seslendirdiği 'Bu Son Olsun' şarkısının yeni sözlerle, yeniden yorumlandığı versiyonu Sertab Erener tarafından seslendirildi.







Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği “Bu Son Olsun” şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim. pic.twitter.com/PEtpSDLMid — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021

Klipte, aşı olan her bireyin salgınla mücadelede büyük ve olumlu bir değişime sebep olduğu gösteriliyor.Sağlık Bakanlığının aşılama çalışmalarının geniş kesimlere ulaşması için 'Kolları Sıvıyoruz' sloganıyla yürütülen kampanyada, Haluk Bilginer, Şener Şen, Candan Erçetin, Okan Bayülgen, Ezgi Mola, Cem Yılmaz, Kıvanç Tatlıtuğ, Ahmet Özhan, İlber Ortaylı, Zeynep Bastık, Sevcan Orhan, Acun Ilıcalı ve Cedi Osman kamera karşısına geçerek toplumu aşı olmaya davet etmişti.