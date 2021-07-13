Bakanlıktan özel klip: Bu son olsun bu son!

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, sanatçı Cem Karaca'nın seslendirdiği "Bu Son Olsun" şarkısının sanatçı Sertab Erener tarafından yeniden yorumlandığı bir klip hazırlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kolları Sıvıyoruz' sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyasının devamı niteliğinde olan klibi Twitter hesabından paylaştı.
Salgının neden olduğu zorlukların bir an önce bitmesi için tüm toplumun aşı olmaya davet edildiği klipte, bestesi Mehmet Soyarslan'a ait olan, vefat eden sanatçı Cem Karaca'nın seslendirdiği 'Bu Son Olsun' şarkısının yeni sözlerle, yeniden yorumlandığı versiyonu Sertab Erener tarafından seslendirildi.
Rahmetli Cem Karaca’nın seslendirdiği “Bu Son Olsun” şarkısını yeni sözlerle yeniden yorumlayarak aşı kampanyamızın sesi olan Sertab Erener’e teşekkür ederim. pic.twitter.com/PEtpSDLMid— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021