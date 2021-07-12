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TFF 2. Lig Grupları Belli Oldu mu? TFF 2. Lig Grupları Açıklandı

TFF 2. Lig Grupları Belli Oldu mu? TFF 2. Lig Grupları Açıklandı

Merakla beklenen TFF 2. Lig grupları bugün belli oldu! Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekimi TFF 2. Lig gruplarını açıkladı! TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta karşılaşma yaşayacak ola takımlar netlik kazandı. TFF 2. Lig grupları arasında Beyaz Grup’ta 19 Kırmızı Grup’ta ise 20 takım yer alacak. Peki, TFF 2. Lig grupları açıklandı mı? TFF 2. Lig gruplarında hangi takımlar var?

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:20
TFF 2. Lig Grupları Belli Oldu mu? TFF 2. Lig Grupları Açıklandı

TFF 2. Lig gruplarının açıklanma haberinin verilmesinin ardından büyük bir heyecan başladı! Futbolseverlerin merakla beklediği TFF 2. Lig kurası Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi! 2. Lig gruplarının kaderini belirleyen kurada Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edilecek takımlar belirlendi. Peki, TFF 2. Lig gruplarında hangi takımlar var? TFF Kırmızı Grup'ta hangi takımlar var?


TFF 2. Lig Grupları Belli Oldu mu?


TFF 2. Lig grupları açıklandı! Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle beraber Kırmızı ve Beyaz Grup'ta karşılaşma yaşayacak olan takımlar belirlendi. Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta ise 20 takımın karşılaşma yaşayacak. Peki, TFF 2. Lig maçları ne zaman başlayacak?

TFF 2. Lig Maçları Ne Zaman Başlayacak?


TFF 2. Lig maçları 4-5 Eylül tarihinde başlayacak ve karşılaşmaların ilk yarısı 6 Aralık'ta son bulacak. 16 Ocak'ta başlayacak olan TFF 2. Lig ikinci yarı maçları ise 20 Nisan'da sona erecek. İki yarının da tamamlanmasıyla birlikte takımlar arasında Play-Off karşılaşmaları gerçekleşecek.




TFF 2. Lig Beyaz Grup ‘ta Hangi Takımlar Var?


Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi doğrultusunda TFF 2. Lig Beyaz grup takımları;

1922 Konyaspor

Akhisarspor

Amed Sportif

Anagold 24 Erzincanspor

Ankara Demirspor

Bucaspor 1928

Eskişehirspor

GMG Kastamonuspor

Isparta 32 Spor

Karacabey Belediyespor

Kırklarelispor

Kırşehir Belediyespor

Nazilli Belediyespor

Pazarspor

Pendikspor

Şanlıurfaspor

Tarsus İdman Yurdu

Uşakspor

Zonguldak Kömürspor

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta Hangi Takımlar Var?


Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi doğrultusunda TFF 2. Lig Kırmızı grup takımları;

Adıyaman 1954 Spor

Afjet Afyonspor

Ankaraspor

Bayburt Özel İdare Spor

Bodrumspor

Çorum FK

Diyarbekirspor

Ergene Velimeşe

Etimesgut Belediyespor

Hekimoğlu Trabzon

İnegölspor

Kahramanmaraşspor

Niğde Anadolu FK

Sakaryaspor

Sarıyer

Serik Belediyespor

Silahtaroğlu Van Spor

Sivas Belediyespor

Somaspor

Turgutluspor

TFF 2. Lig maçı ne zaman başlayacak sorusunu soran kişilere TFF'den cevap gecikmedi! TFF 2. Lig maçları resmi olarak 4-5 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

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