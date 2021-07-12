Merakla beklenen TFF 2. Lig grupları bugün belli oldu! Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen kura çekimi TFF 2. Lig gruplarını açıkladı! TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta karşılaşma yaşayacak ola takımlar netlik kazandı. TFF 2. Lig grupları arasında Beyaz Grup’ta 19 Kırmızı Grup’ta ise 20 takım yer alacak. Peki, TFF 2. Lig grupları açıklandı mı? TFF 2. Lig gruplarında hangi takımlar var?
TFF 2. Lig gruplarının açıklanma haberinin verilmesinin ardından büyük bir heyecan başladı! Futbolseverlerin merakla beklediği TFF 2. Lig kurası Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi! 2. Lig gruplarının kaderini belirleyen kurada Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edilecek takımlar belirlendi. Peki, TFF 2. Lig gruplarında hangi takımlar var? TFF Kırmızı Grup'ta hangi takımlar var?
TFF 2. Lig Grupları Belli Oldu mu?
TFF 2. Lig grupları açıklandı! Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle beraber Kırmızı ve Beyaz Grup'ta karşılaşma yaşayacak olan takımlar belirlendi. Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta ise 20 takımın karşılaşma yaşayacak. Peki, TFF 2. Lig maçları ne zaman başlayacak?