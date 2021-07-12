TFF 2. Lig gruplarının açıklanma haberinin verilmesinin ardından büyük bir heyecan başladı! Futbolseverlerin merakla beklediği TFF 2. Lig kurası Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi! 2. Lig gruplarının kaderini belirleyen kurada Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edilecek takımlar belirlendi. Peki, TFF 2. Lig gruplarında hangi takımlar var? TFF Kırmızı Grup'ta hangi takımlar var?





TFF 2. Lig Grupları Belli Oldu mu?





TFF 2. Lig grupları açıklandı! Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle beraber Kırmızı ve Beyaz Grup'ta karşılaşma yaşayacak olan takımlar belirlendi. Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta ise 20 takımın karşılaşma yaşayacak. Peki, TFF 2. Lig maçları ne zaman başlayacak?





TFF 2. Lig Maçları Ne Zaman Başlayacak?



TFF 2. Lig Beyaz Grup ‘ta Hangi Takımlar Var?

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta Hangi Takımlar Var?



TFF 2. Lig maçları 4-5 Eylül tarihinde başlayacak ve karşılaşmaların ilk yarısı 6 Aralık'ta son bulacak. 16 Ocak'ta başlayacak olan TFF 2. Lig ikinci yarı maçları ise 20 Nisan'da sona erecek. İki yarının da tamamlanmasıyla birlikte takımlar arasında Play-Off karşılaşmaları gerçekleşecek.Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi doğrultusunda1922 KonyasporAkhisarsporAmed SportifAnagold 24 ErzincansporAnkara DemirsporBucaspor 1928EskişehirsporGMG KastamonusporIsparta 32 SporKaracabey BelediyesporKırklarelisporKırşehir BelediyesporNazilli BelediyesporPazarsporPendiksporŞanlıurfasporTarsus İdman YurduUşaksporZonguldak KömürsporRiva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi doğrultusundaAdıyaman 1954 SporAfjet AfyonsporAnkarasporBayburt Özel İdare SporBodrumsporÇorum FKDiyarbekirsporErgene VelimeşeEtimesgut BelediyesporHekimoğlu TrabzonİnegölsporKahramanmaraşsporNiğde Anadolu FKSakaryasporSarıyerSerik BelediyesporSilahtaroğlu Van SporSivas BelediyesporSomasporTurgutlusporsorusunu soran kişilere TFF'den cevap gecikmedi! TFF 2. Lig maçları resmi olarak 4-5 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.