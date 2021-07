PKK'dan Avrupa ve ABD'ye uyuşturucu vurgunu!

Ellerini masum insanların kanı ile bulayan PKK, dünyanın birçok yerinde masum insanları hedef almaya devam ediyor. İnsanlık suçlarında zirvede olan PKK terör öregütüne kucak açan Batılı ülkeler PKK tarafından adeta sırtlarından bıçaklandı. PKK'nın Amerika ve Avrupa'da yürüttüğü uyuştucu ticaretinin detayları şok ettirdi. Avrupa'da ve Amerika'da PKK varlığı kendini gözler önüne serdi...





Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uyuşturucu raporunda PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu ticaretini nasıl kontrol ettiği belgelendi. Avrupa'daki sokak satıcılarını organize ederek özel hücrelerle uyuşturucu trafiğini yöneten PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği yıllık gelirin 500 milyon Euro ile 2,5 milyar Dolar arasında değiştiği ortaya çıktı. Terör örgütünün uyuşturucu ticareti yaptığını ve elde edilen kazanç ile Türk hükümetine karşı kullandığını söyleyen ve örgütün üst düzey yöneticilerini uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan eden ABD, diğer bir taraftan Suriye'de bulunan PKK/PYD terör örgütünün arkasında durarak kendi raporunun tersine iş yaptığı bir kez daha belgelemiş oldu. O raporda ABD, Almanya, Birleşmiş Milletler, NATO ve Europol'un PKK'nın uyuşturucu ticaretiyle ilgili çarpıcı belgeleri yer aldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı PKK/KCK/PYD terör örgütünün uyuşturucu faaliyetlerine ilişkin rapor yayınladı. Eylemlerini gerçekleştirmek ve gelir elde etmek için uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmayı kolay ve kazançlı bir yol olarak gören PKK/PYD terör örgütü, uyuşturucu madde ticaretinin her alanında organize bir biçimde faaliyet gösteriyor. İlk önceleri uyuşturucu organizasyonlarından, faaliyetlerine göz yumma ve sözde güvenliklerini sağlama karşılığı komisyon alan terör örgütü, uyuşturucu madde ticaretinin sağladığı kazancın büyüklüğünü anlayınca bizzat bu işin içinde yer almaya başladı. Türkiye'de uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen yakalamalarda terör örgütünün uyuşturucu ile yakından ilişkili olduğunu ortaya çıktı. Yine terörle mücadele birimleri tarafından terör örgütü hedeflenerek yapılan birçok operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu durum terör örgütünün uyuşturucu madde ticareti ile ne denli iç içe olduklarını açıkça ortaya koydu.



AVRUPA'DA PKK SOKAK SATICILARINI ORGANİZE EDİYOR

UYUŞTURUCU TİCARETİNİ ÖZEL HÜCRELER YÖNETİYOR

AVRUPA ÜLKELERİ PKK'NIN KİRLİ YÜZÜNÜ BİLİYOR

ABD PKK'NIN UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞINI RAPORLADI

PKK SİCİLYA MAFYASINA BENZETİLDİ

NATO RAPORUNDA PKK

EUROPOL PKK'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ DEŞİFRE ETTİ

ABD İLAN ETTİ 'PKK ÜST YÖNETİCİLERİNİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI

Raporda, PKK/PYD terör örgütü, uyuşturucu maddelerin üretimi ve nakliyesinin yanı sıra Avrupa pazarında sokak satıcılığını da organize ederek eroinin perakende satışındaki fiyat avantajından yararlanıyor. Güney Amerika'daki uyuşturucu kartellerinin dağıtımında uyguladığı yöntemleri, PKK/ PYD terör örgütü Avrupa ülkelerinde rahatlıkla uyguluyor. Güney Amerika'daki kartellerin kullandıkları paravan şirketleri ile maaşlı dağıtım elemanlarının yerine, terör örgütü siyasi amaçlı dernekleri ve deşifre olmamış militanlarını kullandıkları tespit edildi.PKK/PYD'nin sadece uyuşturucu madde ticaretini yapan kişilerden gelir elde etmesinin yanında uyuşturucu madde ticaretinin tüm aşamalarında rol oynadığı ortaya çıktı. Terör örgütünün, uyuşturucu ticaretini bizzat koordine ederken, Türkiye sınırları üzerinden uyuşturucu madde nakliyesi yapan ve illegal giriş yapmaya çalışan, tüm kişi ve organizasyonlardan vergi adı altında haraç alıyor. Ayrıca Avrupa'da uyuşturucu dağıtımında etkin olurken, PKK'ya haber vermeden uyuşturucu madde ticareti yapan kişi veya organize gruplara ait uyuşturucu maddelere örgüt tarafından el konuluyor. Uyuşturucu imalatı yapan organizasyonlara yer temini ve koruma sağlayan PKK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yasa dışı kenevir ekiminde aktif rol oynuyor. PKK'nın uyuşturucu ticareti ile ilgili operasyonlarını örgüt içerisinde özel hücrelerin yürütürken, diğer teröristlerin bu konuda bilgilendirilmiyor.Avrupa ülkeleri PKK terör örgütünün uyuşturucu ticaretini yaptığını ve ülkelerine PKK'nın uyuşturucuyu soktuğunu bilmelerine rağmen örgüte dolaylı yoldan destek verdikleri defalarca sözlem ve elemleri ile defalarca ortaya çıktı.Paris Kriminoloji Enstitüsünün hazırladığı ''Talim Eylem Özgürlük Kaplanları ve Kürdistan İşçi Partisi'' adlı raporda, terör örgütü PKK/KCK/PYD'nin Avrupa genelinde uyuşturucu kaçakçılığını organize ettiğini gözler önüne serdi. Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin terör örgütü uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine ilişkin Avrupa basınındaki gündemi değiştirmek üzere şiddetli yıldırma taktiklerini uyguladıklarını ortaya çıktı. Ayrıca, Terörizm ve Politik Şiddet başlıklı raporda ''Avrupa'da uyuşturucu bağlantılı suçlardan yakalanan Türk vatandaşlarının çoğunluğunun PKK/KCK/PYD militanı olduğu veya bu örgütle sıkı bağı bulunduğu'' ifadesi yer aldı. Ayrıca Almanya Başsavcılığı, Avrupa'da yakalanan uyuşturucunun yüzde 80'inin PKK ile bağlantısı olduğunu belirtti.PKK/PYD terör örgütünün uyuşturucu ticareti yaptığını ve elde edilen kazanç ile Türk hükümetine karşı kullandığını söyleyen ve örgütün üst düzey yöneticilerini uyuşturucu kaçakçısı olarak ilan eden ABD, diğer bir taraftan Suriye'de bulunan PKK/PYD terör örgütüne destek veriyor. ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının yayınladıkları raporlarda, PKK/KCK/PYD'nin terör eylemlerini finanse etmek amacıyla eroin üretimi ve kaçakçılığı yaptığı belgelendi. Uyuşturucu ticaretinden terör örgütünün sadece pay almadığı, söz konusu uyuşturucunun Avrupa'ya taşınmasında ve pazarlanmasında da doğrudan rol aldığı vurgulandı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Senatonun Alt Komisyonuna sunulmak üzere hazırlanan dosyanın Avrupa bölümünün alt kısmında, etnik PKK'nın uyuşturucu trafiğinde yer aldığı, hücresel olarak eroin trafiğini desteklediği belirtildi. ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi istihbarat raporuna göre; PKK'nın uyuşturucudan gelir elde etme yöntemi; eroin üretimi, uyuşturucu tacirlerinin sınır ötesi topraklarından geçen mallarından vergi alması ve Avrupa'da eroin piyasalarının önemli bir bölümünü kontrol ettiği görülüyor. Ayrıca raporun devamında 'Terörist örgüt PKK/KCK/PYD, Türk hükümetine karşı terör hareketini desteklemek için eroin üretimi ve kaçakçılığını kullanmaktadır'' denildi.Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile Kanada Dışişleri Bakanlığı'na iki terör uzman tarafından sunulan ''Terörizm ile Diğer Suç Türleri Arasındaki Bağlantılar'' raporunda şu ifadelere yer verildi.''PKK/KCK/ PYD ve Kürt grupları arasındaki iş birliği Sicilya mafya aileleri arasındaki iş birliğine benziyor. PKK uyuşturucu ticaretinin, üretiminden piyasaya satışına kadar her aşamasında yer alan çok katmanlı bir organizasyon gibi çalışıyor. İlk aşama genellikle Pakistan'dan gelen baz morfinden üretim yapıldığı laboratuvar aşaması, son aşama ise örgüt tarafından görevlendirilen satıcılarla Avrupa sokaklarında satışının yapıldığı pazarlama aşaması'NATO'nun Takviyeli Ekonomik Komite toplantısındaki raporunda; ''Yasa dışı narkotik endüstrisinin PKK/KCK/PYD'nin en karlı Kriminal faaliyeti olduğu, Pakistan'daki uyuşturucunun ham üretiminden, Irak'ta damıtılmasına, sokaklarda pazarlanmasından terör örgütü tarafından sürülmemiş uyuşturucunun Avrupa'da vergilendirilmesine kadar, örgütün narkotik ticaretinin her safhasında yer aldığı'' ifade edildi. NATO istihbarat analistlerine göre PKK/KCK/ PYD sadece eroin kaçakçılığından 50 milyon dolardan 100 milyon dolara kadar gelir elde ettiğini beyan etti.EUROPOL tarafından yayımlanan Avrupa Terörizm ve Trendleri başlıklı raporda; ''PKK/KCK/PYD terör örgütü, finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlarıyla uğraşmaktadır. Kürt diasporasının yerleştiği birçok Avrupa Birliği ülkesi PKK/KCK/PYD terör örgütünün organize suç faaliyetleri özellikle uyuşturucu kaçakçılığından ve finansmanına karşı mücadele etmektedir 'dedi. Raporun devamında:'Terör örgütü üyelerinden 'bağış' ve 'üyelik ücreti' adı altında para topladığı, ancak bunun gerçekte haraç ve yasa dışı vergi toplama olduğu, organize haraç kampanyalarına ek olarak, PKK/KCK/PYD terör örgütünün kara para aklama, yasa dışı uyuşturucu ticareti ve insan kaçakçılığı ile Avrupa Birliği içerisinde ve dışında yasa dışı göç suçlarına aktif olarak karıştığını gösteren bulguların mevcut olduğu görüldü. Mart 2010'da Belçika, Fransa, Hollanda ve Türkiye'de PKK/KCK/PYD terör örgütüne karşı eş zamanlı ve ortak bir operasyon düzenlendiği, terör örgütü hakkında İtalya, Romanya ve Slovakya'da da soruşturmalar yürütüldüğü, terör örgütünün faaliyetlerine karşı yürütülen bu soruşturmaların örgüte eleman kazandırma, finansman, lojistik destek, propaganda ve eğitim kamplarına yönelik olarak düzenlendiği' belirtildi.ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından ''Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası'' çerçevesinde ''Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı'' ilanı yapılıyor. Bu kapsamda; 2009 yılında Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar, 2011 yılında Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal, Sabri Ok ve Adem Uzun, 2012 yılında Zeyneddin Geleri, Ömer Geleri, Cernit Murat ve Ömer Boztepe bu ofis tarafından ''Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı'' olarak ilan edildi.