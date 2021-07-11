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Sosyal medyaya da RTÜK modeli! AK Parti yalan haberlere çözüm arıyor

Sosyal medyaya da RTÜK modeli! AK Parti yalan haberlere çözüm arıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, yalan haberler ve itibar linçlerinin önlenmesine dönük bir çalışma yapılmasını talimatı verdi. Bu kapsamda AK Parti'de alternatif çözümler araştırılmaya başlarken RTÜK tarzı bir kontrol sistemi kurulması da gündeme geldi.

Güncel / 11 Temmuz 2021 Pazar 12:27
Sosyal medyaya da RTÜK modeli! AK Parti yalan haberlere çözüm arıyor

Başkan Erdoğan başkanlığından geçen günlerde yapılan AK Parti MYK'da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bardağı taşıran son damla olan Katarlı öğrenciler yalanı gündeme geldi. Bu kapsamda sosyal medyaya dönük bir çalışma yapılması görüşü üzerinde duruldu ve Erdoğan da 'çalışın' talimatı verdi.

Erdoğan daha sonra yaptığı konuşmalarda da konuşu gündeme getirip 'Bu hukuki adımları artık bizim de acilen gündemimize almamız gerekiyor. Avrupa'dan ABD'ye kadar demokrasiyle yönetilen her yerde bu sorun tartışılmakta ve çözüm yolları aranmaktadır. Hatta birçok ülke bu tehditle mücadele için çeşitli kanuni düzenlemelere gitmektedir.' diye konuştu. Gelişmiş ülkelerin hayata geçirmeye başladıkları bu hukuki adımların benzerlerini artık kendilerinin de acilen gündemlerine almaları gerekiyor' dedi.

YENİ MODEL ARAYIŞI

AK Parti'ye, uzun süredir toplumun çeşitli kesimleri ve siyasilerden de bu yönde talepler geldiği öğrenildi. Yaşananlara bu talepler de eklenince yaz ayları boyunca yapılacak hazırlığın TBMM tekrar çalışmaya başladığında gündeme taşınması ağırlık kazandı.

AK Parti, sosyal medyadaki bu tür şeylerin önüne geçilmesi için neler yapılabileceğine bakmaya başladı. Yapılacak çalışma kapsamında sosyal medya için bir denetim mekanizması oluşturulması üzerine duruluyor. Bunun için de RTÜK örneği üzerinden gidiliyor. Kurulda, uzmanlar, ilgili toplumsal kesimler ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yer alması düşünülüyor.

SAHTE VE BOT HESAPLAR DA MASADA

Sosyal medya ile ilgili alınacak önlemler sahte hesaplar, parayla gündem oluşturan ve ortamı manüpile eden ajanslar, bot hesaplar gibi konuları da kapsayacak.

Sosyal MedyaSahte ve Bot Hesap


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