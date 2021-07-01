Sınava giden öğrenciyi otobüse almayan şoförün bahanesi pes dedirtti!

Silivri’de İETT şoförü, tavuk çiftliğinde çalışan ve üniversite sınavına girmek için Bahçelievler'deki evine gitmek isteyen Mehmet Boyu isimli genci "ayakkabıları çamurlu" diyerek araca almadı. Oğlunun otobüsten indiğini gören baba, şoförü ikna ederek oğlunu tekrar bindirdi. 'Pes' dedirten olay sonrası konuşan Boylu, ''Akbilde para olmadığını biliyordum, yüklemek için geç kaldım. O arada yağmurluydu, ayakkabım çamurluydu otobüse binerken ‘Çamurla binme’ dedi'' ifadesinde bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Silivri Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşandı. Tavuk çiftliğinde çalışan Mehmet Boyu isimli genç, ertesi gün yapılacak üniversite sınavına girmek için Bahçelievler'deki evine gitmek istedi. Durağa gelen genç, Değirmenköy-Tüyap 300 No’lu otobüse binmek istedi. Ancak yağmur nedeniyle ayakkabıları çamurlu olan Mehmet Boyu’yu şoför, otobüse almadı. Ertesi gün üniversite sınavına gireceğini ve eve yetişmesi gerektiğini söyleyen genç, otobüs şoförünü ikna edemedi. Gencin babası Rıfat Boyu, oğlunun otobüsten indiğini görünce, oğlunu araca alarak iki durak boyunca otobüsü takip etti. Bir durakta otobüsü yakalayan Rıfat Boyu’nun şoförü ikna etmesi sonucu Mehmet Boyu, otobüse alındı.