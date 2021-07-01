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Müsilaj sorununa yeni çözüm! İBB yapamazsa bakanlık el atacak

Marmara'daki müsilaj sorunu gözleri arıtma tesislerine çevirdi. Hükümet yeni bir torba yasa teklifi hazırlıyor. Bu kapsamda gerekli arıtma tesislerini belediyeler verilen sürede yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 09:01
Müsilaj sorununa yeni çözüm! İBB yapamazsa bakanlık el atacak

Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesi için zamana karşı bir yarış verilirken, bu konuda hazırlanan yasa teklifinin de TBMM tatile girmeden çıkartılması bekleniyor. Teklif kapsamında gerekli arıtma tesislerini belediyeler verilen sürede yapamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek. Tesisler , 'Yap-işlet-devret, PPP, yap-kirala' modelleriyle hayata geçirilecek.

TEKLİFTE YER ALACAK

AK Parti ve ilgili bakanlıklar TBMM tatile girmeden önce çıkartılacak torba yasa teklifi hazırlıyor. Torba teklifte yer alması planlanan değişiklikler şöyle:

TESİSLER HIZLA YAPILACAK: Müsilaj sorununun hızlı çözümü için önlemler alınacak. Biyolojik arıtma başta olmak üzere arıtma tesislerinin tamamlaması için belediyelere belli bir süre verilecek. Yapım çalışmaları belli aralıklar ile takip edilecek. Bu süre içinde tesis yapılamazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girecek.

Tesisleri, bakanlık yaptıracak. Karşılığında belediyenin merkezi bütçeden alacağı paydan kesinti yapılması tartışılıyor. Ancak henüz karar verilmedi.

ÜÇ MODEL: Belediyelerin yeni atık su arıtma tesisleri yapması ya da mevcut tesislerin yenileme işlemleri için 'yap-işlet-devret, PPP (Kamu özel sektör ortaklığı) ya da yap-kirala' modelleri gündemde. Belediyeyle bakanlıklar arasında çeşitli protokoller yapılacak.

İMAR KESİNTİLERİ: İmar uygulamaları sırasında cami, yol hastane okul gibi yerler yapılırken, vatandaştan alınan ortaklık payına (arazinin belli orandaki bölümü alınıyor) ilişkin belediyelerin farklı uygulamalar yapması nedeniyle yaşanan sıkıntı ortadan kaldırılacak. Şu anda yüzde 45'e kadar kesinti uygulanabiliyor. Bu konuda tek oran uygulamasına geçilecek ve ikinci kez yapılan kesinti toplamda yüzde 45'i geçemeyecek.

ÇEK DÜZENLEMESİ: Torbada, çekler ile ilgili de bir düzenle yer alması bekleniyor. Çeklerin ödeme tarihinden önce bankaya ibraz edilememesi 2021 yılına ertelenmişti. Bu sürenin 2023 ya da 2025 sonuna ötelenmesi gündemde.

ECZACI FARKI: Sağlık Bakanlığı ile SGK'da çalışan eczacıların maaşlarının eşitlemesi gündemde.

UYUŞTURUCU ÖDÜLÜ: Gümrüklerde çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesi, uyuşturucu yakalanmasına yardımcı olan personelin ödüllendirilmesi de planlanıyor.

 
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