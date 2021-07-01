Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Tchatchuouwo, Türk iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etti

Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchuouwo, ülkesinde Türk şirketlerinin yatırımlarının olduğunu belirterek "Türkiye ile olan ticari ilişkilerimiz kazan-kazan ilişkisi üzerine. Türk iş insanlarıyla Kamerun'a yakın bir zamanda ziyaret gerçekleştireceğiz. Türk iş insanlarını Kamerun'a davet ediyorum." dedi.Büyükelçi Tchatchuouwo, Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Ankara üyeleriyle başkentte bir otelde bir araya geldi.



Tchatchuouwo, Türkiye ve Kamerun ilişkilerini çok güçlü gördüğünü, ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini söyledi.Ekonomik olarak iki ülke arasındaki ilişkinin dinamik olduğunu belirten Tchatchuouwo, ülkesinde 2019'da düzenlenen bir forumda 19 Türk şirketinin katılım sağladığını söyledi.Tchatchuouwo, Türk şirketlerinin Kamerun'da yatırım yaptıklarını ifade ederek "Türkiye ile olan ticari ilişkilerimiz kazan-kazan ilişkisi üzerine. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türk iş insanlarıyla Kamerun'a yapacağımız ziyareti ertelemiştik. Türk iş insanlarıyla Kamerun'a yakın bir zamanda ziyaret gerçekleştireceğiz. Türk iş insanlarını Kamerun'a davet ediyorum." dedi.







Türk şirketlerinin, Kamerun'da inşaat başta olmak üzere çeşitli alanlarda yatırımlarının olduğuna işaret eden Tchatchuouwo, iş insanları için tarım başta olmak üzere, ülkesinde birçok yatırım fırsatı bulunduğunu vurguladı.Tchatchuouwo, ülkesinin savunma bakanının, İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2021) katılacağını da kaydetti.ASRİAD Ankara üyeleri adına konuşan Ömer Dağlar, dernek olarak 34 şehirde teşkilatlandıklarını ve 2 bin üyelerinin bulunduğunu söyledi.Afrika'ya ihracatlarının yüksek olduğunu belirten Dağlar, Afrika'da ilk olarak Etiyopya'da temsilcilik açtıklarını ifade etti.Dağlar, Büyükelçi'den Türk iş insanları olarak Kamerun'a hangi alanlarda yatırım yapılabileceğine dair bilgilendirme talep etti.





