Facebook bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye 'mavi tık' verdi!

2011'den beri iç savaşın hakim olduğu Suriye'de, "DEAŞ'la mücadele ediyorum" bahanesinin arkasına sığınarak kendisine meşru alan açmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, bölgedeki terör saldırılarını ABD'nin desteğiyle sürdürüyor.



Batılı güçlerin atlama taşı haline gelen kanlı örgüt, sahada aldığı desteğin yanı sıra uluslararası basın tarafından propaganda desteği de alıyor.



PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERE ONAYLANMIŞ HESAP



Avrupa ve Amerika sokaklarında mitingler düzenleyen, sözde üst düzey yöneticileri parlamentolarda ağırlanan, sempatizanlarıyla havalimanları kapatan, sahada bebekleri katleden örgüte son destek ise, Mark Zuckerberg'in kurucusu ve CEO'su olduğu Facebook'tan geldi.



Haber 7'nin aktardığına göre Facebook, terör örgütü YPG'nin terör propagandası yaptığı sayfasına "mavi tik" verdi.



Sayfanın yaklaşık 580 bin takipçisi bulunuyor. YPG'ye daha önce verilen mavi tik, 2015 yılında Türkiye'nin tepkisi sonrası kaldırılmıştı.



ÖRGÜTÜ MEŞRULAŞTIRMA OYUNU DEVAM EDİYOR



Facebook, sadece tanınmış kişilere (sporcular, sanatçılar, siyasiler, gazeteciler vb.) ve kuruluşlara (medya organları, spor kulüplerine, STK'lar vb.) verdiği mavi tik'i, YPG'ye de vererek, örgütü tanımış oldu.



Facebook ve Twitter daha önce de YPG'nin uzantısı SDG'ye ve onun başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin'e (Mazlum Kobani) mavi tik vermişti.