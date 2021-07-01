Başörtülü Akademisyene saldıran kişi için istenen ceza belli oldu!

Geçtiğimiz ay başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya, Eray Çakın tarafından saldırıya uğramış ve skandal olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Saldırının ardından tutuklanan Eray Çakın hakkında istenen ceza belli oldu.
Geçtiğimiz ay Şişli'de meydana gelen olayda başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya ve Yasemin Farhat, Eray Çakın'ın saldırısına uğramıştı. Türkiye'de infial yaratan olayda bir son dakika gelişmesi yaşandı. Skandal saldırının ardından tutuklanan Eray Çakın hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşılağama' ile 'silahla kasten yaralama' suçundan iddianeme hazırlandı. İddianame kapsamında Çakın için istenen ceza belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çakın'ın 6 Haziran'da Teşvikiye'de bulunan Mıstık Parkı'nda arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada, parka gelen ve başörtülü olan müştekiler Neşe Nur Akkaya ile Yasemin Farhat'a rahatsızlık verecek nitelikte aralıksız olarak baktığı aktarıldı.
İddianamede Çakın'ın, müştekilerin yanına gelen kediyi gerekçe göstererek, 'Ben sizden rahatsız oluyorum. Gaziosmanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız. Buradan gidin.' şeklinde yüksek sesle parkta bulunan insanları galeyana getirmek ve müştekilere karşı kışkırtmak amacıyla bağırdığı anlatıldı.
Şüphelinin bu eylemi nedeniyle parkta bulunan diğer insanların dikkatlerini müştekilere yoğunlaştırdıkları kaydedilen iddianamede, Çakın'ın müştekilere hitaben 'Gaziosmanpaşa'ya gidin' dediğini ikrar ettiği aktarıldı.
İddianamede, şüphelinin söylemi ve Akkaya'nın başörtüsüne yönelen saldırısı nedeniyle müştekilerin parkta bulunan insanlardan korkarak tedirginlik hissettikleri, hatta olayda yaşanan korku nedeniyle müşteki Yasemin Farhat'ın İstanbul'dan ayrıldığı, bu nedenle Çakın'ın söylemleri ve eylemi nedeniyle müştekiler ve kamu güvenliği açısından yakın bir tehlike ortaya çıktığı vurgulandı.
İddianamede, olay sırasında şüphelinin su şişesi olduğunu söylediğini ancak ne olduğu tespit edilemeyen bir cisimle müşteki Neşe Nur Akkaya'nın yüzüne birden fazla kez vurduğu, başörtüsünden çektiği ve yere düşürdüğü, yüz bölgesinde, boynunda elinde ve ayak bölgesinde morluklar ve abrazyon oluştuğu ifade edildi.
Şüpheli Eray Çakın'ın ifadesinde arkadaşlarıyla parkta oturduğunu, müştekilerin kediye ayağıyla vurduğunu, bunun üzerine Akkaya'ya sakin bir şekilde 'Kedilerden rahatsız oluyorsanız bankta oturmanız daha iyi olur. Çünkü arkada kedi parkı var.' dediğini ancak Akkaya'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.