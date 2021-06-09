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Nurettin Sözen, müsilaj nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçluyor

İBB başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul'u yaşanılmaz bir kent haline getiren Nurettin Sözen, ekranlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermeye başladı.

Güncel / 9 Haziran 2021 Çarşamba 17:25
Nurettin Sözen, müsilaj nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçluyor

Tarihler 1989 yılını gösterdiğinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevine gelen Nurettin Sözen, görevde kaldığı süre boyunca İstanbulluları hayattan soğuttu.

TARİHİN EN KÖTÜ BAŞKANI: NURETTİN SÖZEN

İstanbul'u yaşanmaz bir kent haline getiren Nurettin Sözen döneminde; Haliç'ten kötü kokular yükseliyor, çöp dağlarındaki patlamalar nedeniyle insanlar hayatını kaybediyor, İSKİ'nin başarısız yönetimi yüzünden sular akmıyordu..

ERDOĞAN İLE İSTANBUL'DAKİ BÜYÜK DEĞİŞİM

1994 yılındaki seçimlerde, Recep Tayyip Erdoğan İBB seçimlerini kazandı ve İstanbul'da büyük bir değişim süreci başladı. İstanbul'un çözülemez denilen sorunları, Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarılı bir şekilde çözüme kavuşturuldu.

"MÜSİLAJIN NEDENİ ERDOĞAN MI"

Marmara Denizi'nde müsilaj sorununun yaşanmasıyla birlikte Nurettin Sözen, yeniden ekranlara döndü.

CHP'ye yakın Tele1 kanalının canlı yayın konuğu olan Sözen, müsilaj sorunu yüzüden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı.

CHP yandaşı kanalda Nurettin Sözen konuşurken KJ'de "Müsilajın nedeni Erdoğan mı?" ifadeleri yer aldı.


İMAMOĞLU: BÖYLE BİR ARITMA TESİSİNE GEREK YOK

Sözen, CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından temel atmama töreninden hiç bahsetmedi.

Bilindiği üzere; CHP'li İmamoğlu göreve geldikten sonra artırma tesisi yapılmasına karşı çıkmış, ardından da temel atmama töreni düzenleyerek bir şova imza atmıştı.

Ekrem İmamoğlu, İBB Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini iptal etmesini şöyle anlatmıştı: "Yarın bir temel atmama törenim var gerçekten. Gerek yok böyle yatırıma. Böyle bir arıtma tesisine gerek yok."

NURETTİN SÖZEN DÖNEMİNİ GÖSTEREN GAZETE KÜPÜRLERİ







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