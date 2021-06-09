Milli Savaş Uçağı görücüye çıktı: O tarihte motor çalıştıracak

ürk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; Türkiye'nin en önemli projesi Milli Muharip Uçak'ın 2028'de Türk Hava Kuvvetlerine yerli ve milli olarak teslim edileceğini bildirmişti.



Temel Kotil şunları söylemişti:



'Türkiye'nin en önemli projesi açık ara Milli Muharip Uçak'tır. 18 Mart 2023'te motor çalıştırıyor, hangardan çıkıyor ancak bunu uçurmak için 2 yıllık test süreci var. Uçak havaya kalktığı zaman geriye dönüşü yok. 2028'de Hava Kuvvetlerine bu uçağı yerli ve milli olarak teslim ediyoruz.'



Helikopter üretiminin kendilerinin en güçlü saha olduğunu vurgulayan Kotil, T129 sayesinde mühendislerin ve teknisyenlerin helikopterci olarak yetiştiğini, Gökbey'le de bu sürecin pekiştiğini dile getirmişti.