Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bu hafta için tahminler açıklanırken çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.



BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.



SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI



Yapılan uyarı açıklamasında "Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saat içerisinde Adana (Aladağ, Feke, Karaisalı, Kozan) ve Osmaniye'nın kuzey ilçeleri (Sumbas, Kadirli) ve Kahramanmaraş çevrelerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.



.