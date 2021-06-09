Çin'de fillerin gizemli göçü! Bir yıldır kaçıyorlar!

2020'nin Mart ayında doğal koruma alanlarından bir anda kuzeye doğru yürümeye başlayan fil sürüsü, aralıksız olarak yürümeye devam ediyorlar.



Uzmanlar fil sürüsünün neden uzaklaştığını ise hala bilmiyor. Yetkililer fillerin bugüne kadar 500 km'den fazla yürüdüğünü belirtirken hayvanların her bir adımı takip ediliyor. Bugüne kadar rotaları üzerindeki ekinleri yiyen, bir su tankındaki suları içen fillerin 1.1 milyon dolarlık masrafa neden olduğu da yerel basında yer alıyor.







Aralarında 3 yavru filin de olduğu sürü Kunming şehrine doğru ilerlerken yorgun düştü ve mola verdikleri görüntülendi.







Fotoğraflarda, fillerin bir ormanda yattıkları anlar böyle görüntülendi.



