Hamilelerin Yememesi Gerekenler Nelerdir? Bunlardan Uzak Durun!

Hamilelikte vücudunuzun ve bebeğin ihtiyacı olan besinleri tüketmek oldukça önemlidir. Anne ve bebek sağlığı açısından oldukça önemli olan bu süreçte nelerin güvenilir olup nelerin güvenilir olmadığı ile ilgili aklınıza takılan sorular olabilir. Hamilelik rehberi serisi sizlere hamilelik süresince neleri yapmanız ve neleri yapmamanız gerektiği hakkında bilgiler veriyor.
Gebeliğin öğrenildiği günden son güne kadar en önemli faktörlerden birisi beslenmedir. Anne ve bebek sağlığına etkisi büyük olan beslenmeye dikkat edilmesinin yolu ise neyin yanlış neyin doğru olduğunu bilmekten geçiyor. İşte hamilelerin yememesi gerekenler listesi!
•Çiğ et
•Çiğ yumurta
•Alkol
•Çiğ balık ve sakatat
•Konserve ürünler
•Kahve
•Enerji içecekleri
•Yağlı yiyecekler
•Karaciğer gibi yüksek A vitamini içeren yemekler
•Pastörize edilmemiş süt
•Bitki çayları
•Meyan kökü
•Fıstık ezmesi
Hamilelikte tüketilmemesi gereken besinler arasında yer almaktadır. Hamilelik sürecinde bu besinlerin tüketilmesi anne bebek sağlığında çeşitli problemlerin meydana gelmesine sebep olabilmektedir.
Hangi Yiyecekler Düşüğe Sebep Olur?
Gebelik sürecinin başlamasının ardından ilk 3-4 ay oldukça büyük risk barındırmaktadır. Genellikle düşüklerin gerçekleştiği bu aylarda dikkatli beslenmek ilerleyen dönemlerde sağlıklı bir süreç geçirmek adına büyük önem taşır. Gebeliğin başlamasının ardından pek çok anne adayının aklına hangi yiyecekler düşüğe sebep olur?
Sorusun geliyor. Beslenmenin oldukça önemli olduğu bu süreçte düşüğe sebep olan yiyecekler mevcut. Anne adayları düşüğe sebep olan yiyeceklerden uzak durarak daha sağlıklı bir hamilelik süreci geçirebilmektedir. Peki, düşüğe sebep olan yiyecekler nelerdir?
İşte sizin için hazırlanmış hamilelikte düşüğe sebep olan yiyecekler listesi
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•Bitki çayları
•Kahve
•Bazı balık türleri
•Alkol
•Sigara
•İyi yıkanmamış sebze ve meyveler
•Hazır gıdalar
•Cıva oranı yüksek deniz ürünleri
•Ciğer
Hamileyken Ne Yenmeli?Hamileyken hangi besinler tüketilmemelidir
sorusunun yanı sıra pek çok anne adayı hamileyken ne yenmeli?
Sorusunu da gündeme getirmektedir. Hamilelik süresinde doğru beslenmek
sürecin sağlıklı ilerlemesi adına oldukça önemlidir. Peki hamileyken ne yenmeli;
•Tatlı patates
•Taze sebze ve meyveler
•Somon balığı
•Yağsız et
•Yeşil Sebzeler
•Süt ürünleri
•Bakliyatlar
•Avokado
•Tam Tahıllı Besinler
Hamilelikte En Fazla Kaç Kilo Alınmalı?Hamilelikte kilo alımı
oldukça normaldir. Pek çok kişi hamilelikte kilo alma
probleminden yakınsa da anne ve bebek sağlığı açısından bir miktar kilo alımının oldukça büyük önemi vardır. Gebelikte kaç kilo alınmalı?
Sorusunu soran gebeler içinse alanında uzman doktorlar cevap vermektedir. Gebelik döneminde 9-12 kg arasında kilo almak
normaldir. Fazla kilolu annelerinse 7-8 kilo civarında alması idealdir. Bu oranlar ikiz bebeklere hamile olan gebeler için geçerli değildir. İkiz bebek dünyaya getirecek olan annelerin 17-22 kilo alması normaldir.
Hamilelik süresince kilo alımı
Gebelikte Kaç Kilo Alınmalı?
şu şekilde olabilir:
Hamileliğin ilk üç ayında 1- 3 kilo arasında,
Hamileliğin 4-5-6. aylarında birer kilo
Hamileliğin 7-8-9. aylarında ikişer kiloHamilelikte kaç kilo alınmalı
sorusunun cevabını arayan gebeler için uzman doktor yorumları bu şekildedir. Gebelik sürecinde tüketilmemesi gereken gıdalara dikkat ederek hamilelik süresinde kilo kontrolü
sağlayabilirsiniz.