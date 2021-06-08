Güneş Yanığı Nedir? Evde Güneş Yanığı Nasıl Geçer?

Güneş yanığı cildin güneş ışığından ya da güneş lambası gibi yapay kaynaklardan gelen UV ışığa çok fazla maruz kalmasından meydana gelir. Cildin UV ışığa çok fazla maruz kalmasından kaynaklanan geçici iltihaplanmaya güneş yanığı adı verilmektedir. Yaz aylarında güneş kremi kullanılmaması güneş yanıklarına sebep olabilir. Bu durumda pek çok kişinin aklında güneş yanığı nedir? güneş yanığı nasıl geçer? Sorusu gelmektedir.
Güneş Yanığı Belirtileri Nelerdir?Güneş yanığı belirtileri
cildin uzun süre güneşe maruz kalmasından sonra ortaya çıkmaktadır. Kişiden kişiye göre değişim gösterebilecek olan güneş yanığı belirtileri;
•Bulantı ve kusma
•Ateş
•Titreme
•Boyun tutulması
•Baş ağrısı
Olabilir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda güneş yanığı belirtileri
daha ağır semptomlar gösterebilir. Bu durumda zaman geçirilmeden doktor kontrolüne gidilmesi önerilmektedir.
Güneş Yanığına Ne İyi Gelir?Güneş yanığı
yaşanmasının ardından yeteri kadar soğutulması oldukça önemlidir. Cilde uygulanan soğukluk acıyı hafifletmenin yanı ısıra iltihabın da ortadan kalkmasını sağlar. Güneş yanığının yaşanmasının ardından soğuk tedavisi uygulanırken buz kullanmak iste yapılan en büyük hatalardan birisidir. Güneş yanığına ne iyi gelir
diye düşündükten sonra buz uygulamak yerine soğuk duya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır. Bu yöntemi en az yarım saat mümkünse bölgedeki sızlama geçene kadar uygulamak önerilmektedir.Güneş yanığına ne iyi gelir?
•Soğuk kompres
•Islak havlu
•Yanık kremi
•Papatya
•Aloe vera
Güneş Yanığı Kaç Günde Geçer?
Güneş yanığı problemi
ile karşılaşanların sorduğu bir diğer soru ise güneş yanığı kaç günde geçer?
Sorusudur. Genel olarak orta derece yanıklar 5-15 gün arasında azalarak geçmektedir. Yüksek derece güneş yanıklarında ise iyileşme süreci uzayabilmektedir.
Güneş Yanığı Nasıl Geçer?Güneş yanığı nasıl geçer
sorusunu soran kişiler için pek çok yöntem vardır. Güneş yanığı tedavisinde kullanılan
ilaçların haricinde evde uygulayabileceğiniz tedavi yöntemleriyle güneş yanıklarından kurtulabilirsiniz.
•Soğuk kompres uygulaması
•Yanık kremi
•Soğuk suyla ıslatılmış havluGüneş yanığı tedavisi
sırasında kullanılan yöntemlerdir. Güneş yanığı
yaşanması durumunda bilinenin aksine yoğurt, diş macunu gibi ürünlerin kullanılması son derece tehlikelidir. Doğal gıdaların yanık üzerine sürülmesi durumunda bakteriyel enfeksiyon yaşanabilir. Bu sebeple güneş yanığı tedavisinde süt ve süt ürünleri kullanılmamalıdır.
Yüzdeki Güneş Yanığı Nasıl Geçer?
Yüzde güneş yanığına maruz kalınması durumunda yanığın kaçıncı seviyede bir yanık olduğuna dikkat edilmelidir. Yüzdeki ileri seviye güneş yanıklarında mutlaka doktor kontrolü önerilir. Orta ve düşük seviyeli güneş yanıklarında ise soğuk kompres ile cildi soğutmak yeterli olacaktır. Yüzdeki güneş yanığı nasıl geçer
sorusunu soran kişilerin yanığın seviyesine dikkat etmesi gerekmektedir.
Güneş Yanığı Kaşıntısına Ne İyi Gelir?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan güneş yanığı kaşıntısına ne iyi gelir
sorusuna uzmanlardan pek çok yanıt geliyor. Güneş yanığının yaşanmasının ardından kaşıntı olması oldukça normaldir. Güneş yanığı
sebebiyle oluşan kaşıntıyı geçirmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Güneş yanışı kaşıntısını gidermek için
;
•Zeytinyağı
•Deri jelleri
•Kaşıntı giderici merhem
•Antibiyotik
•İltihap önleyici krem
Kullanımı gerçekleştirilmektedir. Bilinenin aksine güneş yanığı kaşıntısında da yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri kullanılmamalıdır.
Bu yöntemleri kullanarak güneş yanığı problemini ortadan kaldırabilirsiniz. Güneşli havalarda güneş kremi kullanımı
ile güneş yanığı riskini en aza indirgemek mümkündür.