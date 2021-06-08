Güneş Yanığı Nedir? Evde Güneş Yanığı Nasıl Geçer?

Güneş yanığı cildin güneş ışığından ya da güneş lambası gibi yapay kaynaklardan gelen UV ışığa çok fazla maruz kalmasından meydana gelir. Cildin UV ışığa çok fazla maruz kalmasından kaynaklanan geçici iltihaplanmaya güneş yanığı adı verilmektedir. Yaz aylarında güneş kremi kullanılmaması güneş yanıklarına sebep olabilir. Bu durumda pek çok kişinin aklında güneş yanığı nedir? güneş yanığı nasıl geçer? Sorusu gelmektedir.





Güneş Yanığı Belirtileri Nelerdir?



Güneş Yanığına Ne İyi Gelir?





Güneş Yanığı Kaç Günde Geçer?

Güneş Yanığı Nasıl Geçer?



Yüzdeki Güneş Yanığı Nasıl Geçer?



Güneş Yanığı Kaşıntısına Ne İyi Gelir?



cildin uzun süre güneşe maruz kalmasından sonra ortaya çıkmaktadır. Kişiden kişiye göre değişim gösterebilecek olan güneş yanığı belirtileri;•Bulantı ve kusma•Ateş•Titreme•Boyun tutulması•Baş ağrısıOlabilir. Bebeklerde ve küçük çocuklardadaha ağır semptomlar gösterebilir. Bu durumda zaman geçirilmeden doktor kontrolüne gidilmesi önerilmektedir.yaşanmasının ardından yeteri kadar soğutulması oldukça önemlidir. Cilde uygulanan soğukluk acıyı hafifletmenin yanı ısıra iltihabın da ortadan kalkmasını sağlar. Güneş yanığının yaşanmasının ardından soğuk tedavisi uygulanırken buz kullanmak iste yapılan en büyük hatalardan birisidir.diye düşündükten sonra buz uygulamak yerine soğuk duya batırılmış havlu kullanmak yeterli olacaktır. Bu yöntemi en az yarım saat mümkünse bölgedeki sızlama geçene kadar uygulamak önerilmektedir.•Soğuk kompres•Islak havlu•Yanık kremi•Papatya•Aloe veraile karşılaşanların sorduğu bir diğer soru iseSorusudur. Genel olarak orta derece yanıklar 5-15 gün arasında azalarak geçmektedir. Yüksek derece güneş yanıklarında ise iyileşme süreci uzayabilmektedir.sorusunu soran kişiler için pek çok yöntem vardır.ilaçların haricinde evde uygulayabileceğiniz tedavi yöntemleriyle güneş yanıklarından kurtulabilirsiniz.•Soğuk kompres uygulaması•Yanık kremi•Soğuk suyla ıslatılmış havlusırasında kullanılan yöntemlerdir.yaşanması durumunda bilinenin aksine yoğurt, diş macunu gibi ürünlerin kullanılması son derece tehlikelidir. Doğal gıdaların yanık üzerine sürülmesi durumunda bakteriyel enfeksiyon yaşanabilir. Bu sebeple güneş yanığı tedavisinde süt ve süt ürünleri kullanılmamalıdır.Yüzde güneş yanığına maruz kalınması durumunda yanığın kaçıncı seviyede bir yanık olduğuna dikkat edilmelidir. Yüzdeki ileri seviye güneş yanıklarında mutlaka doktor kontrolü önerilir. Orta ve düşük seviyeli güneş yanıklarında ise soğuk kompres ile cildi soğutmak yeterli olacaktır.sorusunu soran kişilerin yanığın seviyesine dikkat etmesi gerekmektedir.Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artansorusuna uzmanlardan pek çok yanıt geliyor. Güneş yanığının yaşanmasının ardından kaşıntı olması oldukça normaldir.sebebiyle oluşan kaşıntıyı geçirmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir.•Zeytinyağı•Deri jelleri•Kaşıntı giderici merhem•Antibiyotik•İltihap önleyici kremKullanımı gerçekleştirilmektedir. Bilinenin aksine güneş yanığı kaşıntısında da yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri kullanılmamalıdır.Bu yöntemleri kullanarak güneş yanığı problemini ortadan kaldırabilirsiniz. Güneşli havalardaile güneş yanığı riskini en aza indirgemek mümkündür.