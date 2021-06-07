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Oksijen bile bulamıyorlardı! Hindistan'da aylar sonra bir ilk!

Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen her gün binlerce kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da aylar sonra bir ilk gerçekleşti. Hastaların oksijen bile bulamadığı ülkenin bazı eyaletleri normalleşmeye gitti..

Dünya / 7 Haziran 2021 Pazartesi 18:48
Oksijen bile bulamıyorlardı! Hindistan'da aylar sonra bir ilk!

Başkent Delhi ve ülkenin finans merkezi Mumbai, önlemlerin kısmen kaldırıldığı büyük kentler arasında. Ülkede Mart ayından itibaren ikinci koronavirüs dalgasında hastanelerin kapasiteleri, ilaç ve oksijen stokları yetersiz kalmıştı.

Uzmanlar ise aşılamanın çok yavaş gittiğine ve yeni varyanların oluşturduğu tehditlere dikkat çekerek, önlemlerin çok temkinli bir şekilde hafifletilmesini tavsiye ediyorlar. Nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon olan Hindistan'da şu ana kadar 230 milyon doz aşı yapıldı fakat iki doz aşılarını da olanların nüfusa oranı sadece yüzde 4.

Aşı kampanyasının hızlandırılması çabaları ise stokların yeterli olmaması ve alınan bazı hatalı kararlar yüzünden büyük güçlüklerle karşılaştı. Örneğin özel hastanelerde yüksek fiyatla aşı imkanı sunulması, kentlerde yaşayanların aşıya erişimini artırdı ancak kırsal bölgelerdeki yoksul nüfusun aleyhine işledi. Kırsal bölgelerde hala tam olarak aşılamayan "aşı tereddütü" ise bir başka zorluk olmayı sürdürüyor. Hindistan'da son 24 saatte yaklaşık 101 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildi, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 2400 kişi hayatını kaybetti.

1 ay önce ise ülkede günlük vaka sayısı 400 bindi. Hindistan'da resmi verilere göre şu ana kadar yaklaşık 28 milyon vaka görüldü, 350 bin kişi de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Ancak uzmanlar gerçek sayıların çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

Vaka sayılarındaki düşüşe rağmen, bütün eyaletler önlemleri kaldırmaya başlamadı. Kuzeyde Racistan ve güneyde Karnataka, Kerala, Tamil Nadu ve Telangana kapanma önlemlerini bu hafta ortası ya da sonuna kadar sürdürme kararı aldı. Açılma sürecini başlatan Uttar Pradeş, Maharaştra ve Haryana eyaletlerinin yönetimleri ise bunu çok temkinli bir şekilde, aşamalı olarak ve koşullu olarak yapacaklarını açıkladı. Delhi'de bugün itibarıyla hızlı tren sistemi yarı kapasiteyle çalışmaya başladı. Dükkanların da alışveriş yerlerinin fazla kalabalıklaşmasını önlemek amacıyla farklı günlerde açılacağı açıklandı.

Mumbai'de dükkanlar ve restoranlar açılıyor ama alışveriş merkezleri ve sinemalar bir süre daha kapalı kalacak. Trenler ise günde sadece birkaç saat çalışacak. Uttar Pradeş'te ise Covid önlemleri birkaç bölge hariç, kaldırıldı, gece ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Hindistan

 
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