Meteoroloji o tarihler için uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenmektedir.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE

Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Az bulut ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 29°C

Az bulutlu



ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BAYBURT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu



TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IĞDIR °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu



KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 31°C



Az bulutlu ve açık

