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Kabine Toplantısı'nda tarih değişikliği!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının tarihi NATO Liderler Zirvesi nedeniyle öne çekildi. Buna göre kabine 10 Haziran Perşembe günü toplanacak.

Siyaset / 6 Haziran 2021 Pazar 12:05
Kabine Toplantısı'nda tarih değişikliği!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Haziran Perşembe günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Başkan Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

SALGINDA SON DURUM ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi corona virüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Covid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

NATO LİDERLER ZİRVESİ

Başkan Erdoğan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor.

Erdoğan'ın zirveye katılacak diğer liderlerle ikili görüşmeleri de öngörülüyor.

BelçikaRecep Tayyip Erdoğan

 
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