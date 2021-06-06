Dünyanın en güçlü ordularını sıralandı! Peki Türk ordusu kaçıncı sırada?

Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower, 2021'e ait askeri güç sıralamasını paylaştı. Özellikle son yıllarda geliştirdiği İHA/SİHA teknolojisiyle dünya devleri arasına giren Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yıl zirveye daha çok yaklaştı.



İşte ABD Merkezli Global Firepower'ın yaptığı 2021 listesinin sıralaması…



1. ABD



2 milyon 245 bin askeri personel



13 binin üzerinde uçak



6 bin 100 tank



40 bin zırhlı araç



2. RUSYA



3.5 milyonun üzerinde askeri personel



4 bin 144 uçak



13 bin tank



27 bin 100 zırhlı araç



3. ÇİN



3 milyon 335 bin askeri personel



3 bin 260 adet uçak



3 bin 205 tank



35 bin zırhlı araç



4. HİNDİSTAN



5 milyonun üzerinde askeri personel



2 bin 119 uçak



4 bin 730 tank



10 bin zırhlı araç



5. JAPONYA



319 bin askeri personel



1480 uçak



1004 tank



5 bin 500 zırhlı araç



6. GÜNEY KORE



7 milyona yakın askeri personel



1581 uçak



2 bin 600 tank



14 bin 11 zırhlı araç



7.FRANSA



450 bin asker



1000'in üzerinde uçak



406 tank



6 bin 420 zırhlı araç



8. İNGİLTERE



275 bin askeri personel



738 uçak



109 tank



5 bin 500 zırhlı araç



9. BREZİLYA



2 milyonun üzerinde askeri personel



439 tank



676 uçak



10. PAKİSTAN



1.7 milyonluk askeri personel



2 bin 680 tank



10 bine yakın zırhlı araç



TÜRKİYE 11'İNCİ SIRADA



Dünyanın seçkin orduları arasında yer alan ve özellikle geliştirdiği SİHA/İHA teknolojisiyle göz kamaştıran TSK, bu sene iki basamak üste taşındı. Geçtiğimiz sene 13. sırada yer alan TSK, 2021 yılının en güçlü 11. ordusu unvanını aldı.



Global Firepower, Türk ordusunun mevcut insan gücünü, 41 milyon 874 bin 832, askeri hizmete hazır olanların sayısı 35 milyon 174 bin 859, aktif personel sayısı 355 bin olarak bildirdi.



12. İTALYA



317 bin askeri personel



876 uçak



200 tank



8 bin 500 zırhlı araç



13. MISIR



1 milyon 330 bin askeri personel



1053 uçak



3 bin 735 tank



11 bin zırhlı araç



14. İRAN



1 milyon 925 bin askeri personel



516 uçak



3 bin 709 tank



8 bin 500 zırhlı araç



15. ALMANYA



215 bin askeri personel



701 uçak



244 tank



5 bin 260 zırhlı araç



16. ENDONEZYA



1 milyon 80 bin askeri personel



458 uçak



332 tank



1430 zırhlı araç



17. SUUDİ ARABİSTAN



505 bin askeri personel



889 uçak



1062 tank



12 bin 500 zırhlı araç



18. İSPANYA



216 bin askeri personel



519 uçak



327 tank



3 bin 500 zırhlı araç



19. AVUSTRALYA



80 bin askeri personel



425 uçak



59 tank



3 bin 50 zırhlı araç



20. İSRAİL



643 bin askeri personel



595 uçak



1650 tank



7 bin 500 zırhlı araç



21. KANADA



112 bin 500 askeri personel



377 uçak



82 tank



1535 zırhlı araç



22. TAYVAN



1 milyon 831 bin 500 askeri personel



739 uçak



1160 tank



8 bin 750 zırhlı araç



23. POLONYA



193 bin 500 askeri personel



469 uçak



863 tank



5 bin 125 zırhlı araç



24. VİETNAM



5 milyon 522 bin 500 askeri personel



247 uçak



2 bin 155 tank



5 bin 500 zırhlı araç



25. UKRAYNA



1 milyon 245 bin askeri personel



285 uçak



2 bin 430 tank



11 bin 435 zırhlı araç



26. TAYLAND



701 bin askeri personel



587 uçak



840 tank



2 bin 500 zırhlı araç



27. CEZAYİR



470 bin askeri personel



551 uçak



2 bin 24 tank



7 bin zırhlı araç



28. KUZEY KORE



7 milyon 900 bin askeri personel



946 uçak



6 bin 145 tank



10 bin zırhlı araç



29. YUNANİSTAN



424 bin 500 askeri personel



625 uçak



1344 tank



3 bin 845 zırhlı araç



30. İSVİÇRE



239 bin askeri personel



160 uçak



134 tank



2 bin 315 zırhlı araç