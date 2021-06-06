USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
 

Başkan'dan 15 günde 6 kritik toplantı

Dünya, haziran ayının ikinci yarısında insani ve girişimci diplomasi anlayışıyla bölgesindeki her meselede haktan yana olan Türkiye ile ilişkilerini yeniden gündemine alacak.

Güncel / 6 Haziran 2021 Pazar 09:22
Başkan'dan 15 günde 6 kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi günler öncesinde dünya basınında manşete taşınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta terör örgütü YPG/PKK'ya verilen destek, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD tarafından himaye edilmesi ve sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin düşüncelerini Biden'a iletmesi öngörülüyor.

Pozitif gündeme ilişkin olarak da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve 100 milyar dolarlık ticaret hacminin görüşülmesi bekleniyor. Kritik görüşmenin akabinde haziran ayı bitmeden Doğu Akdeniz başta olmak üzere Ankara-Batı ilişkilerinin geleceğine ilişkin konuların ele alınacağı 5 toplantı daha gerçekleştirilecek.

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin hemen ardından 15 Haziran'da Avrupa Birliği (AB) yönetimiyle Brüksel'de bir araya gelecek. Biden'ın AB liderleri ile toplantısında Erdoğan ile görüşmesinden çıkan olası sonuçlar ekseninde Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerin de görüşüleceği öngörülüyor.

ANTALYA FORUMU

18 Haziran'da geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Antalya Diplomasi Forumu ile dış politikanın kalbi Ankara'da atacak.

Çoğunluğu devlet başkanları ve dışişleri bakanları olmak üzere 40'tan fazla ülkeden katılımcı ile gerçekleştirilecek forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Ardından 21 Haziran'da AB Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna krizi, Ege Adaları, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gibi konular gündemde olacak.

BERLİN KONFERANSI

İlki geçen yılın ocak ayında yapılan Libya Konferansı'nın ikincisi 23 Haziran'da düzenlenecek. Ana gündemini genel seçimler ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi konularının oluşturacağı görüşmelerde Ankara'nın Libya'da istikrara verdiği katkı sürecek. 24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde de Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile AB'nin Türkiye ve Rusya ilişkileri masada olacak.

UkraynaLibyaRecep Tayyip Erdoğan

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement