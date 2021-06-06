Başkan'dan 15 günde 6 kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk yüz yüze görüşmesi günler öncesinde dünya basınında manşete taşınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta terör örgütü YPG/PKK'ya verilen destek, FETÖ elebaşı Gülen'in ABD tarafından himaye edilmesi ve sözde Ermeni soykırım iddialarına ilişkin düşüncelerini Biden'a iletmesi öngörülüyor.



Pozitif gündeme ilişkin olarak da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve 100 milyar dolarlık ticaret hacminin görüşülmesi bekleniyor. Kritik görüşmenin akabinde haziran ayı bitmeden Doğu Akdeniz başta olmak üzere Ankara-Batı ilişkilerinin geleceğine ilişkin konuların ele alınacağı 5 toplantı daha gerçekleştirilecek.



Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin hemen ardından 15 Haziran'da Avrupa Birliği (AB) yönetimiyle Brüksel'de bir araya gelecek. Biden'ın AB liderleri ile toplantısında Erdoğan ile görüşmesinden çıkan olası sonuçlar ekseninde Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkilerin de görüşüleceği öngörülüyor.



ANTALYA FORUMU



18 Haziran'da geçen yıl pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen Antalya Diplomasi Forumu ile dış politikanın kalbi Ankara'da atacak.



Çoğunluğu devlet başkanları ve dışişleri bakanları olmak üzere 40'tan fazla ülkeden katılımcı ile gerçekleştirilecek forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Ardından 21 Haziran'da AB Dışişleri Bakanları toplantısında Ukrayna krizi, Ege Adaları, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gibi konular gündemde olacak.



BERLİN KONFERANSI



İlki geçen yılın ocak ayında yapılan Libya Konferansı'nın ikincisi 23 Haziran'da düzenlenecek. Ana gündemini genel seçimler ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi konularının oluşturacağı görüşmelerde Ankara'nın Libya'da istikrara verdiği katkı sürecek. 24 Haziran'daki AB Liderler Zirvesi'nde de Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile AB'nin Türkiye ve Rusya ilişkileri masada olacak.