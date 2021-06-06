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6 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı!

2019'un Aralık ayında Çin'den yayılan ve tüm düya üzerinde hala etkisini sürdüren koronavirüs salgını Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştü. Kovid-19 salgını ülkemizde etkisini de sürdürmeye devam ederken, nisan ayında rekor seviyelere çıkan vaka ve vefat sayıları yetkilileri yeni önlem atmaya itmişti. Bu kapsamda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma tedbiri uygulandı. Alınan bu karar vaka sayılarını kademeli olarak 10 binin altına kadar düşürdü. 1 Haziran'da normalleşme adımı atılırken, düşüş normalleşmede de devam etti. Dün vaka sayıları aylar sonra en düşük seviyesini gördü ve 6 bin 126 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı 6 Haziran'a ilişkin güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...

Güncel / 6 Haziran 2021 Pazar 19:40
6 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı!

Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan koronavirüs salgını kısa sürede sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayıldı. Merkez üssünü birkaç kez değiştiren salgın en çok ABD, Hindistan ve Brezilya'da etkili oldu. Türkiye'de de 11 Mart 2020 tarihinde görülen Kovid-19 salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

VAKA SAYILARI REKOR KIRMIŞTI

Özellikle geçen nisan ayında 60 bine kadar yükselen vaka sayıları sonrası tam kapanma kararı alındı. Bu kapsamda, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine geçildi.

TAM KAPANMA KARARI İŞE YARADI

Kapanma kararı meyvelerini kısa sürede verirken vaka ve vefat sayıları kademeli olarak düşüşe geçti. Özellikle vaka sayısı 6 binli rakamlara kadar düştü. Vefat sayısı da aylar sonra 100'ün altına geriledi.

1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME ADIMI ATILDI

1 Haziran tarihinden itibaren kademeli normalleşme sürecine geçildi ve alınan tedbir kararları gevşetildi. Düşüş normalleşme sürecinde de devam ederken, Sağlık Bakanlığı 6 Haziran'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...

6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:



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