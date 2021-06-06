6 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı!

Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan koronavirüs salgını kısa sürede sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayıldı. Merkez üssünü birkaç kez değiştiren salgın en çok ABD, Hindistan ve Brezilya'da etkili oldu. Türkiye'de de 11 Mart 2020 tarihinde görülen Kovid-19 salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.



VAKA SAYILARI REKOR KIRMIŞTI



Özellikle geçen nisan ayında 60 bine kadar yükselen vaka sayıları sonrası tam kapanma kararı alındı. Bu kapsamda, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine geçildi.



TAM KAPANMA KARARI İŞE YARADI



Kapanma kararı meyvelerini kısa sürede verirken vaka ve vefat sayıları kademeli olarak düşüşe geçti. Özellikle vaka sayısı 6 binli rakamlara kadar düştü. Vefat sayısı da aylar sonra 100'ün altına geriledi.



1 HAZİRAN'DA NORMALLEŞME ADIMI ATILDI



1 Haziran tarihinden itibaren kademeli normalleşme sürecine geçildi ve alınan tedbir kararları gevşetildi. Düşüş normalleşme sürecinde de devam ederken, Sağlık Bakanlığı 6 Haziran'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayıları...



6 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU:







