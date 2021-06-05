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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Maskeleri çıkarıp atacağız ama...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Bugün Dünya Çevre Günü. Bugünden uyarayım. Yakında maskeleri çıkarıp atacağız. Ama yere değil!" ifadelerini kullandı.

Sağlık / 5 Haziran 2021 Cumartesi 21:37
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Maskeleri çıkarıp atacağız ama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
 
Bakan Koca paylaşımında, 'Bugün Dünya Çevre Günü. Bugünden uyarayım. Yakında maskeleri çıkarıp atacağız. Ama yere değil!' ifadelerini kullandı.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI 30 MİLYONU AŞTI
 
Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, 5 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 433 bin 783, ikinci doz aşı 13 milyon 8 bin 113 oldu.
 
Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 441 bin 896 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 303 bin 528'e ulaştı.
 
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 955 bin 29, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 82 bin 263 toplamda 5 milyon 37 bin 292, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 451 bin 151, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 101 bin 812 toplamda 2 milyon 552 bin 963, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 182 bin 133, ikinci doz aşı sayısı 899 bin 766, toplamda 2 milyon 81 bin 899 doz olarak kayıtlara geçti.

 
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