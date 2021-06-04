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İletişim Başkanı Fahrettin Altun 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfini anlatan videoyu paylaştı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfini anlatan bir video paylaştı.

Güncel / 4 Haziran 2021 Cuma 23:03
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfini anlatan videoyu paylaştı!
Video için tıklayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğal Gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde doğal gaz rezervi daha keşfettiklerini açıkladı.

Erdoğan konuşmasında, 'Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yapıldı' dedi.



Büyük keşfin açıklanmasının ardından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından keşfin öyküsünü anlatan kısa bir video paylaşarak, 'Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde, milletimizin inancı, duası, sabrı ve desteğiyle çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmeyen Allah'a hamd olsun. 135 milyar m3'lük yeni keşfimiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi yeni keşifler için rota oluşturuluyor.' dedi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan Bakan Dönmez'i söz konusu tweetini alıntılıyarak;

'Fatih Sondaj Gemimizin, Sakarya gaz sahası Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi milletimize ve memleketimize hayırlı olsun.

Ülkemizi başta enerji olmak üzere her alanda çok daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

Fatih DönmezRecep Tayyip Erdoğan

 
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