USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
 

Güneş Kremi Ne İşe Yarar? En İyi Güneş Kremi Hangisi?

Güneş kremi kullanımı hakkında doktorlardan önemli uyarı! Güneş kremi kullanmayanlar için tehlike sinyalleri başladı! En iyi güneş kremi hangisi? Uzmanlar uyarıyor! Güneş kremi seçiminin püf noktaları…

KADIN / 4 Haziran 2021 Cuma 15:48
Güneş Kremi Ne İşe Yarar? En İyi Güneş Kremi Hangisi?

Güneş Kremi Ne İşe Yarar?

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte güneş kremleri ortaya çıkmaya başladı. Birbirinden farklı renk ve markalarda üretilen kremler satışa sunulurken kullanıcıların güneş kremi seçimine dikkat etmesi gerekiyor. Yaz kış mutlaka kullanılması gereken güneş kremi cilt için oldukça önemli. Güneş ışığının korunmasız cilde zararları saymakla bitmez! Leke oluşumunun engellenmesi, cildin nem seviyesinin korunması ve güneş yanığının ortadan kaldırılması için yaz kış güneş kremi kullanmak gerekiyor. Güneş koruyucu krem ne işe yarar? Sorusunu soranlar için uzman açıklamaları ise her geçen gün artıyor.

Güneş kremi ne işe yarar? Sorusunu soranlar için güneş kreminin faydaları saymakla bitmez. Uzmanların önerdiği güneş kremleri;

•Cildin zararlı ışınlardan korunmasını sağlar.

•Güneş lekelerinin oluşmasını engeller.

•Cilt kanserinden korur.

•Cildin canlılığını korumasını sağlar.

•Cildi besler ve kırışıklıkları giderir.

Güneş Kremi Ne Zaman Sürülmeli?


Yaz aylarının gelmesi ile birlikte güneş kremi ne zaman sürülmeli? Sorusu çoğaldı. Uzmanlar güneş kreminin yaz kış kullanılmasını öneriyor. Güneş ışınlarının cilde zarar vermemesi adına güneş koruyucu evden çıkmadan 30 dakika önce kullanılmalıdır.


En iyi güneş kremi hangisi?

En İyi Güneş Kremi Hangisi?


En iyi güneş kremi hangisi arayışı içerisinde olanlara uzmanlardan cevap gecikmedi. Alanında uzman doktorlar güneş kremi seçiminde cilt tipine dikkat edilmesini öneriyor. Cilt tipine uygun güneş kremi seçimi cilt korunumu için oldukça önemli. Piyasada birbirinden farklı pek çok marka ve fiyatta güneş kremi yer alıyor. Kendi cilt tipinize uygun olanı seçmeli ve kullanmalısınız.

Güneş kremi seçimi için uzmanlar;

•Cilt tipine,

•Üretim ve tüketim tarihine,

•Kremin içeriğine,

•Cildin hassasiyet durumuna,

Dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Güneş Kremi Nasıl Kullanılır?


Yaz tatilinin yaklaşması Güneş kremi nasıl kullanılır? Sorusunu soranların sayısı artıyor. Güneş kremi, güneşe çıkmadan önce mutlaka kullanılmalıdır. Uzmanlar güneş kremi güneşe çıkmadan 25-30 dakika önce kullanılmalıdır çağrısı yaptı! İşaret ve orta parmağa denk gelecek şekilde sıkılan güneş kremi tüm yüze uygulanmalıdır. Cildi koruyacak miktarda güneş kremi kullanmak güneş kremi kullanımında oldukça önemlidir. Güneş kremi nasıl kullanılır sorusuna cevaben uzmanların verdiği iki parmak kuralı en çok kullanılan yöntem olarak biliniyor.

Güneş Kremi Nasıl Temizlenir?


Güneş kremi kullanımının yanı sıra bir diğer merak konusu güneş kremi nasıl temizlenir? oldu. Güneş kremi temizliği güneş kreminin etkili olması adına oldukça önemlidir. Cildin nefes alması için güneş kremi temizliğine dikkat edilmesi şart.

Alanında uzman doktorlar cilt temizleyici ürünler ile güneş kremi temizlenebilir açıklamasını gerçekleştirdi. Temizleyici bir yağın ciltte mevcut olan yağlı kremi bağlaması sebebiyle güneş kremi temizliğini sağlar. Güçlü bir cilt temizleyici kullanılması cildin PH dengesinin sağlanması adına da oldukça önemlidir.

Güneş Kremi Gözenekleri Tıkar mı?


En iyi güneş kremi dahi doğru kullanılmadığı sürece gözeneklerin tıkanmasına sebep olur. Özellikle güneş koruyucu ürünlerin ciltten temizlenmesi bu konuda önemlidir. Cilt tipine uygun güneş kremi kullananlarda gözenek problemlerinin daha az olduğu belirtildi.


Güneş kremi ne işe yarar?

Güneş Kremi Sivilce Yapar mı?


Yazın gelmesi ile birlikte akne problemi yaşayan kişilerin endişesi çoğaldı. Güneş kremi sivilce yapar mı? Sorusuyla baş başa kalanlar cevabı uzmanlarda arıyor! Uzmanlar ise akne problemi olan kişilerin su bazlı güneş kremlerini kullanmasını öneriyor. Su bazlı güneş kremleri normal güneş kremlerine oranla daha az yağlıdır. Gözenekleri tıkamaması ve cildin hava almasına yardımcı olan su bazlı güneş kremleri ciltte sivilce yapmaz ve güvenle kullanılabilir.

Güneş kremi seçimi çoğu zaman sorun haline gelebiliyor. Cildi koruyan ve cilt sağlığına destek veren güneş kremini seçmek oldukça önemli. Alanında uzman doktorların tavsiyelerini dinleyerek en iyi güneş kremi konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Güneş LekesiKozmetik ÜrünlerCilt LekesiKozmetik ÜrünCilt Bakımı

 
YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement