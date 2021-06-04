Futbolda Şike Kumpası davasında karar! Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.



Mahkeme heyeti, davada sona gelindiğini söyledi. Duruşmada, mahkeme heyeti başkanı kararı okuyor.



KARACA'YA 1406 YIL HAPİS



Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya futbolda şike kumpası davasında 1406 yıl hapis cezası verildi.