Diyarbakır'da 'petrol yok' denilip üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırıyor!

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle yola çıkan Türkiye, yerli ve milli imkanlarla yürüttüğü çalışmalar neticesinde geçtiğimiz yıl Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfine imza atmıştı.



Müjdeyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." demişti.



ÜZERİNE BETON DÖKÜLEN PETROL KUYUSUNUN YENİ HALİ

Türkiye, bugün Zonguldak'ta Kanuni sondaj gemisine yapılacak canlı bağlantıyla Erdoğan'dan yeni müjdeyi beklerken, Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda üretim için hummalı çalışma sürüyor.



Geçmişte "petrol bulunamadı" gerekçesiyle üzerine beton dökülerek kapatılan kuyunun son hali paylaşıldı.



KUYUDAN ÇIKAN PETROL GÖRÜNTÜLENDİ



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, kuyudan çıkan petrol görüntülendi.

TPAO'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yer alan Yenişehir-1 arama kuyumuz, bugün itibariyle artezyen akışa geçti. Milli enerjide güçlü Türkiye için çalışmalarımız devam ediyor." denildi.



GÜNLÜK ÜRETİME İLAVE 6 BİN 800 VARİL



Diyarbakır'da tüm sahalarda hem TPAO'nun hem de özel sektörün petrol üretimi ve arama faaliyeti bulunuyor.



Başkan Erdoğan, "son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfedildiğini ve Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında, günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandığını" açıklamıştı.



Diyarbakır Bingöl karayolunun 50'nci kilometresinde, günlük 3 bin varil petrol üretilen 1870 metre derinlikteki Yenişehir-1 kuyusundan çıkarılan petrol tankerlere aktarılıyor.



GÜNLÜK 1.5 MİLYON DOLARLIK PETROL ÜRETİMİ



2017'de TPAO'nun Diyarbakır'daki günlük üretimi 6 bin 500 varil iken, Yenişehir-1 kuyusuyla bu miktar 14 bin 700 varile çıkmış durumda.



Özel sektör ile birlikte Diyarbakır'da günlük petrol üretimi 22 bin 800 varil seviyesinde. Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1.5 milyon dolarlık petrol üretimi kayıtlara geçiyor.



PETROL ARAMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR



TPAO, Diyarbakır sınırları içerisinde 7 aktif sondaj kulesi ile arama faaliyetine devam ediyor. Yapılacak çalışmalar neticesinde ilerleyen günlerde yeni müjdelerin verilmesi bekleniyor.



Diyarbakır'ın önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde yapılan çalışmalarla Türkiye'nin en önemli petrol üretim merkezlerinden biri olacağına dikkat çekiliyor.