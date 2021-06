Başkan Erdoğan'dan Zonguldak'ta fabrika açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Uzun Mehmet Camii'nde kıldı. Erdoğan, caminin açılışını gerçekleştirmeden önce vatandaşlara seslendi. Erdoğan, daha sonra Deniz Kurdu Tatbikatı-2021'e videokonferans ile katılarak önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Zonguldak programına MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni'ne katılarak devam etti. Erdoğan, fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatının da gelişmesine katkısı olacağına inanıyorum. Salgın başlamadan önceki 3 yıllık sürede şirket, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 30'uncu şirketi olarak seçildi. Giderek yükselen başarı grafiğinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin elbette önemli payı bulunuyor. Türkiye'nin ilk biyo maskesi ile Emniyet'in kullanımı için üretilen tam ve yarım yüz maskesi bu ürünlerden bir kaçıdır.



ÖNCE YATIRIM İSTİHDAM ÜRETİM SON OLARAK DA İHRACAT



Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Önce yatırım diyorum, istihdam, üretim ve son olarak da ihracat diyorum. MFA bunların dördünü de yapıyor. Yetmez, bunu yayılmacı ihracat anlayışıyla geliştireceğiz. Her sektör için özenle çalışılmış teşvik, destek programlarımızla yatırımcılarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz. Üreten, ihraç eden her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır. MFA Maske'yi de devletimizin sağladığı teşviklerden faydalandırdık. Şirketin yeni yatırımların arefesinde olduğunu öğrenmekten de bahtiyarlık duyuyorum.



Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve aş imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır.



661 MİLYAR LİRA DESTEK!



Hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. 661 milyar lira destek sağladık.



BİRİNCİ SINIF SAĞLIK HİZMETİ



Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk.



Sağlık alanında acil ihtiyaç duyulan birçok konuda hızlı çözümler ürettik. Maske, koruyucu ekipman gibi çok sayıda projeyi yerli imkanlarla hızlandırdık.



Salgının başında 14 maske üreticisi varken bu sayı 424'e yükseldi. Üretici sayısındaki bu artış 100 kat artış gösterdi. Dünyadan büyük talep gören malzemeler için koruyucu test merkezini hizmete açtık. Türk ekonomisi salgın döneminde kontak kapatmadı. İhracat ve büyüme rakamlarında bunun karşılığını aldık.



O BORÇLAR ERTELENECEK



Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz.



Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz.



TİYATRO SEKTRÜNE 25 MİLYON LİRA DESTEK



31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız.