USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,70 EURO (Alış - Satış) : 10,32 - 10,34
 

Kanada'da St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulundu!

Kanada’da isimsiz mezarlar tespit edilmeye devam ediyor. British Columbia eyaletinin Doğu Kootenay bölgesinde bulunan Kızılderili milletlerinden Aşağı Kootenay Birinci Ulus tarafından yapılan açıklamada, Cranbrook kentinde yer alan eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında yer radarı ile yapılan aramada, 182 tane isimsiz mezar tespit edildiğini duyurdu.

Dünya / 30 Haziran 2021 Çarşamba 21:45
Kanada'da St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulundu!

Açıklamada, mezarların sığ olduğu ve yaklaşık bir metre derinliğinde olduğu ifade edildi. Aşağı Kootenay Birinci Ulus, 100 kadar üyesinin söz konusu okula gitmeye zorlandığını belirterek, "Bu 182 ruhun kalıntılarının Ktunaxa ulusu üye gruplara, komşu First Nations topluluklarına ve aq'am topluluğuna ait olduğu inanılıyor" dedi.
Aşağı Kootenay Birinci Ulus Şefi Jason Louie yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeye asla tam olarak hazırlanamazsınız" dedi.

St. Eugene Misyon Okulu, 1912'den 1970'lerin başına kadar Katolik Kilisesi tarafından işletilirken ardından geniş bir golf sahasına sahip bir tatil köyü ve kumarhaneye dönüştürüldü. Söz konusu okulun şu anki adı ise St. Eugene Golf Resort and Casino olarak biliniyor.

KANADA'DA DAHA ÖNCEDE YÜZLERCE İSİMSİZ MEZAR BULUNDU

Kanada'nın Britanya Columbia eyaletinde yer alan Kamloops kentinde 1978 yılında kapatılan Kamloops Kızılderili (Yerli) Yatılı Okulu'nda, 29 Mayıs'ta yer radarı yöntemiyle yürütülen çalışmalarda 215 çocuğun kalıntılarına rastlanmıştı. Kalıntıların bulunmasının ardından Kanada'da, Kızılderili halka yönelik yapılanlar ve yatılı okullara ilişkin tartışmalar alevlenmişti. Kanada Kızılderililerinin İlk Milletlerinin toplanması ile oluşan Egemen Yerli Milletler Federasyonu (FSIN) ve Kızılderili milletlerinden Cowessess İlk Ulus, Saskatchewan bölgesinde yer alan Regina kentinin yaklaşık 140 kilometre doğusunda bulunan eski Marieval Kızılderili Yatılı Okulu çevresinde yüzlerce isimsiz keşfedildiğini duyurmuştu. Yapılan incelemelerin ardından isimsiz mezar sayısının 751 olduğu açıklanmıştı.

Bu tür zorunlu yatılı okullar, yerli gençleri asimile etmek amacıyla 19. ve 20. yüzyıllarda Kanada hükümeti ve dini yetkililer tarafından yönetiliyordu. 1863 ile 1998 yılları arasında 150 binden fazla yerli çocuk ailelerinden alınarak bu okullara yerleştirildiği düşünülüyor. Söz konusu okullarda çocukların kendi dillerini konuşmalarına veya kültürlerini uygulamalarına izin verilmezken, çocuklar bu okullarda kötü muameleye ve istismara maruz kaldı.

Öte yandan Kanada'da 2008 yılında bu sistemin etkilerini belgelemek için başlatılan bir komisyon, çok sayıda yerli çocuğun asla kendi topluluklarına geri dönmediğini tespit etmesinin ardından Kanada hükümeti sistem için resmi olarak özür dilemişti.

Kanada

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı