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Hem işten çıkardı hem de hakaret etti! O CHP’li başkan hakkında suç duyurusu...

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın skandal sözleri karşılıksız kalmadı. Karalar bir açılışta işten çıkarttığı işçiler için hırsız ve hain ithamında bulunmuştu. Bunun üzerine işten çıkarılan işçiler CHP'li Karalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Siyaset / 30 Haziran 2021 Çarşamba 13:46
Hem işten çıkardı hem de hakaret etti! O CHP’li başkan hakkında suç duyurusu...

İşten çıkartılan işçiler kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında Adana Adalet Sarayı'na giderek "Hakaret, iftira, halkın kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama" nedeniyle suç duyurusunda bulundu. İşçiler adına konuşan MHP MYK üyesi Avukat Uğur Öztürk, Zeydan Karalar'ı edepli olmaya davet etti.

Avukat Öztürk, "Bir belediye başkanın alınteriyle çalışıp evine ekmek götüren işçiye hakaret etme özgürlüğü yoktur. Biz haini dağda, PKK'da FETÖ'de biliriz. Arkadaşlarımız terörist değil. Haini Zeydan Karalar kendi dostları, yol arkadaşları içinde arasın. Haini, hırsızı dağda teröristlik yapıp ovada siyaset yapmaya kalkışan yol yürüdüğü ittifak ortaklarında arasın. Elini işçi arkadaşlarımızın üzerinden çeksin" dedi.


3 AYLIK BEBEĞİYLE GELDİ




Büyükşehir belediyesinde yol işleri müdürlüğünde büro personeli olarak 4 yıl çalışan ve 2019 yılının Kasım ayında işten çıkarılan Dursun Dilara Güldiker suç duyurusuna 3 aylık bebeği Gazanfer Ali ile birlikte geldi. Güldiker, "Haksız yere çıkartıldım ve belediye başkanı buna rağmen halen bize hakaret ediyor. Eğer hainsek, hırsızsak ispatlasın" derken, ASKİ'de kanalizasyondan çalışırken işten çıkartılan Gürhan Kütük ise, "İşten çıkarttığı yetmiyor bir de bize iftira atıyor. Bizden hain, hırsız çıkmaz. Yalanla, dolanla belediye yönetilmez" diye konuştu.

Zeydan Karalar'ın Skandal SözleriZeydan Karalar Hakkında Suç DuyurusuZeydan Karalar'dan Işçilere Hakaret

 
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