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Faiz ve kar payı desteği yeni kararla arttırıldı!

Yatırımlarda faiz ve kar payı desteği, hükümet kararıyla arttırıldı. Faiz ve kâr payı desteği ne kadar oldu? İşte yeni faiz ve kâr payı desteği rakamı...

Ekonomi / 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:16
Faiz ve kar payı desteği yeni kararla arttırıldı!

Faiz ve kâr payı desteği, stratejik değişiklikle arttırıldı. Bu haber sonrası herkes 'Yeni faiz ve kâr payı desteği ne kadar?' sorusunu araştırmaya başladı. Devletin verdiği destek, teşvik ve hibelerin tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmalar sürerken stratejik yatırım kriterlerinde de düzenlemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Kararı'yla faiz veya kâr payı desteği sınırı, stratejik yatırımlarda 50 milyon TL'den 75 milyon TL'ye çıkarıldı. Savunma sanayinde yatırım konusu ürünle ilgili son 1 yıl içinde gerçekleşen ithalat tutarının 50 milyon doların üzerinde olması, yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması şartı aranmayacak.

İstanbul'da belirlenen konularda gerçekleştirilecek yatırımlara 1. bölgedeki bölgesel desteklerin uygulanması için belirlenen yatırım sınırı da 5 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

SABİT YATIRIM TUTARLARI ARTTI

Yatırımlarda devlet desteği için gereken asgari sabit yatırım tutarı, bir ve ikinci bölgelerde 1 milyon liradan 3 milyon liraya, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500 milyon liradan 1.5 milyon liraya çıkarıldı. Yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar kapsamında, yatırımların destek unsurlarından yararlanmasına esas asgari sabit yatırım tutarları sınırları artırıldı.

Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar sınırı, her bir finansal kiralama şirketi için 1, 2, 3 ve 4. bölgelerde asgari 500 bin liradan 750 bin liraya, 5 ve 6. bölgelerde ise asgari 300 bin liradan 500 bin liraya çıkarıldı.

MARKA, LİSANS, KNOW HOW ORANI

Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranının teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarına olan oran sınırı ise yüzde 50'den yüzde 25'e indirildi.

Yeni düzenlemeyle, baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemeyeceğine yönelik sınırlamaya, çimento imali yatırımları da dahil edildi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'stratejik yatırım' olarak değerlendirilecek yatırım kriterinde düzenlemeye gidildi.

İŞTE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

Buna göre, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan alınacak proje onayıyla gerçekleştirilecek savunma sanayine yönelik yatırımlarda, yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon doların üzerinde olması ve yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması şartları aranmayacak.

75 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Kararla, kapsamdaki yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 70'ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payı desteği oranlarıyla ilgili de düzenlemeye gidildi. Faiz veya kâr payı desteği sınırı, stratejik yatırımlarda 50 milyondan 75 milyon liraya, yatırım tutarına olan oran sınırı ise yüzde 5'ten 10'a çıkarıldı.

YERLİ PANEL

Cumhurbaşkanı Kararı'yla Ankara'da proje bazlı devlet yardımı kapsamında desteklenen fotovoltaik güneş paneli üretim tesisi yatırımının toplam sabit yatırım tutarı 1 milyar 991 milyon liradan 2 milyar 100 milyon liraya çıkarıldı. Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. tarafından yapılacak güneş paneli üretim tesisi yatırımına verilecek proje bazlı devlet yardımının detayları Resmi Gazete'nin 5 Eylül 2019'da duyurulmuştu. Fotovoltaik güneş paneli üretim tesisinin yıllık kapasitesi 500 MWp olacak.

İSTANBUL'DAKİ YATIRIMLARA 1. BÖLGE DESTEĞİ

İstanbul'da organize sanayi veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç, belirlenen konularda gerçekleştirilecek yatırımlara 1. bölgedeki bölgesel desteklerin uygulanması için belirlenen yatırım sınırı 5 milyondan 10 milyon TL'ye çıktı.

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