TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Şentop, "Bana karşı iftirasına reaksiyon gösterdim. Ağır iftiralarına karşı kendisine cevap verdim. Haysiyet ve ahlaksızca bir iftiranın sahibi olarak kendisini görüyorum, buna da cevap vermesini istiyorum" dedi.